На территории Казахстана появятся 16 инвестпроектов на сумму более 1,5 миллиардов долларов

В рамках рабочего визита в южнокорейскую республику глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 августа принял участие в круглом столе, на котором присутствовали представители лидирующих компаний двух стран, и выступил там с речью и некоторыми предложениями. На сегодняшний день в стране построены 24 проектов на сумму свыше двух миллиардов американских долларов. Планируется в будущем осуществить шестнадцать инвестпроектов на сумму свыше полтора миллиарда долларов США. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

Основное внимание было акцентировано на важности сформирования экономики, основывающейся на современных инновационных технологиях. Наряду с этим, подчёркнуто наличие в республике инфраструктуры для укрепления инновационной сферы.

Казахский лидер отметил, что Казахстан глубоко заинтересован созданием совместных производств цифровизированной техники, сетевого оснащения, центров обработки информаций. В стране активно ведётся работа над развёртыванием сети 5G, в результате чего на данный момент проводятся первые испытания в некоторых крупных городах. Президент призвал южнокорейские предприятия участвовать в реализации проектов 5G в казахской республике.

Помимо всего прочего, отмечено, что Токаев решил создать спецгруппу, возглавляемую зампремьер-министра Романом Скляром, с целью конкретного налаживания партнёрства с корейскими бизнесменами. Президент также сообщил, что самолично будет контролировать процесс реализации крупномасштабных институциональных, инфраструктурных проектов.