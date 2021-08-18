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На территории Казахстана появятся 16 инвестпроектов на сумму более 1,5 миллиардов долларов

На территории Казахстана появятся 16 инвестпроектов на сумму более 1,5 миллиардов долларовВ рамках рабочего визита в южнокорейскую республику глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 августа принял участие в круглом столе, на котором присутствовали представители лидирующих компаний двух стран, и выступил там с речью и некоторыми предложениями. На сегодняшний день в стране построены 24 проектов на сумму свыше двух миллиардов американских долларов. Планируется в будущем осуществить шестнадцать инвестпроектов на сумму свыше полтора миллиарда долларов США. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

Основное внимание было акцентировано на важности сформирования экономики, основывающейся на современных инновационных технологиях. Наряду с этим, подчёркнуто наличие в республике инфраструктуры для укрепления инновационной сферы.На территории Казахстана появятся 16 инвестпроектов на сумму более 1,5 миллиардов долларов

Казахский лидер отметил, что Казахстан глубоко заинтересован созданием совместных производств цифровизированной техники, сетевого оснащения, центров обработки информаций. В стране активно ведётся работа над развёртыванием сети 5G, в результате чего на данный момент проводятся первые испытания в некоторых крупных городах. Президент призвал южнокорейские предприятия участвовать в реализации проектов 5G в казахской республике.

Помимо всего прочего, отмечено, что Токаев решил создать спецгруппу, возглавляемую зампремьер-министра Романом Скляром, с целью конкретного налаживания партнёрства с корейскими бизнесменами. Президент также сообщил, что самолично будет контролировать процесс реализации крупномасштабных институциональных, инфраструктурных проектов.


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