В Узбекистане начали работать ярмарки с низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию

В Узбекистане начали работать импровизированные рынки с низкими ценами на свежую и готовую сельхозпродукцию. Акцию организовало министерство сельского хозяйства в рамках подготовки к празднованию 30-летия независимости республики. Об этом говорится на портале AgroMart.

На этих специализированных ярмарках власти освободили фермеров от арендной платы за торговое место. Это дало возможность аграриям сократить расходы и позволило установить цены на продукты гораздо дешевле магазинных и рыночных. К тому же покупатели могут оплачивать товары пластиковыми картами. Ярмарки имеют свои особенности и ассортимент, так как формируются дехканами из разных регионов республики. Они работают в столице и областях каждый день с 8 утра и до 20 часов вечера.

Замминистра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Асамов отметил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению плодоовощной и мясомолочной продукцией рынков города Ташкент. Он также добавил, что сотрудники ведомства ведут ежедневный мониторинг сельскохозяйственных продаж, отслеживают уровень цен и снабжение товарами.