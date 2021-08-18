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Движение «Талибан» выразило заинтересованность в реализации проекта газопровода ТАПИ

  • 18.08.2021, 16:55,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Движение «Талибан» выразило заинтересованность в реализации проекта газопровода ТАПИПолитсотрудник катарского офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин дал интервью каналу Sky News, в котором заявил о том, что «Талибан» (запрещено в России) искренне выразили заинтересованность осуществлением важного интернационального проекта ТАПИ и реализацией других немаловажных проектов в ИРА. Также он выразил надежду на то, что все запланированные и представляющие многосторонний интерес проекты будут реализованы в ближайшем будущем.

Собеседник телеканала акцентировал внимание на том, что вышеуказанное Движение планирует развивать важные направления экономики, в частности, представители данной организации хотят расширить предпринимательскую сферу в стране, добывать и обрабатывать природные запасы и привлекать к проектам зарубежных инвесторов, чтобы содействовать созданию многих новых рабочих мест и дальнейшего укрепления экономики. Кроме того, особо подчёркнуто, что Афганистан является стратегически важным «мостом между Центральной и Южной Азией», чем и хотят воспользоваться талибы для развития своего государства.

Добавим, что правительство туркменского государства всесторонне поддерживает стабильные и мирные связи с организацией «Талибан». Ранее на множестве конференций и собраний Туркменистан выступал за урегулирование ситуации в ИРА при помощи мирных и политических переговоров. Таким образом, стало известно, что внутриафганские силы готовы сформировать инклюзивное правительство в Афганистане и создать крепкую, сильную и дружескую страну.


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