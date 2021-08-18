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Туркменистан нацелился на увеличение экспорта кондитерских изделий в страны Европы

  • 18.08.2021, 16:00,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан нацелился на увеличение экспорта кондитерских изделий в страны ЕвропыОдно из ведущих туркменских предприятий по изготовлению в стране сладких и высококачественных кондитерских изделий Altyn Ýunus увеличило объёмы поставок своих наивкуснейших товаров в СНГ, Ирак и Россию. Решив достичь большего в своей работе, компания нацелилась на расширения ассортимента продукции и наращивания экспорта изделий в Европу. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей.

Компания оснащена высокопроизводительными современными технологиями, позволяющими получать самые вкусные печенья, конфеты и другие продукты, а также закупленными у лидирующих производителей Европы. Также в предприятии есть специальная лаборатория, где изготовленные товары проходят через тщательную проверку. Сырьём же для производства кондитерских продуктов служат отечественные и зарубежные продукции, в том числе арахис, семечки и другие.

Особо отмечено, что наряду с другими кондитерскими предприятиями Altyn Ýunus также занимается решением вопросов импортозамещения и дальнейшего наращивания количества экспортных товаров. Для этого эксперты компании в настоящий момент усердно работают над разработкой новой шоколадной «линии», которая выйдет на отечественные рынки до конца нынешнего года.


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