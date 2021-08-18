Туркменистан нацелился на увеличение экспорта кондитерских изделий в страны Европы

Одно из ведущих туркменских предприятий по изготовлению в стране сладких и высококачественных кондитерских изделий Altyn Ýunus увеличило объёмы поставок своих наивкуснейших товаров в СНГ, Ирак и Россию. Решив достичь большего в своей работе, компания нацелилась на расширения ассортимента продукции и наращивания экспорта изделий в Европу. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей.

Компания оснащена высокопроизводительными современными технологиями, позволяющими получать самые вкусные печенья, конфеты и другие продукты, а также закупленными у лидирующих производителей Европы. Также в предприятии есть специальная лаборатория, где изготовленные товары проходят через тщательную проверку. Сырьём же для производства кондитерских продуктов служат отечественные и зарубежные продукции, в том числе арахис, семечки и другие.

Особо отмечено, что наряду с другими кондитерскими предприятиями Altyn Ýunus также занимается решением вопросов импортозамещения и дальнейшего наращивания количества экспортных товаров. Для этого эксперты компании в настоящий момент усердно работают над разработкой новой шоколадной «линии», которая выйдет на отечественные рынки до конца нынешнего года.