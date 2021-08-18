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В России с 1 сентября начнётся розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса

  • 18.08.2021, 17:30,
  • В Мире + Европа Россия
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В России с 1 сентября начнётся розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавирусаГлава Правительства подписал распоряжение о запуске проекта поощрения граждан, прошедших вакцинирование против коронавируса. В розыгрыше призов участие смогут принимать россияне старше 18 лет, и мероприятие состоится с 1 сентября по 1 декабря этого года, передаёт пресс-служба Правительства.

Оператором розыгрыша будет выступать АО «Гознак». Проект будет реализоваться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Итоги лотереи также будут опубликованы на этом сайте.

— Запуская программу поощрения вакцинированных, Правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких, — заявила Голикова.

За время проведения лотереи из перечня всех участников компьютер, применяя технологию алгоритма случайного выбора, дважды определит победителей. Общее количество победителей достигает 1000. Каждый из них получит по 100 тыс. рублей. Результаты розыгрыша будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой будет определён позже.

Отмечено, что выбор победителей будет производиться из всех, кто принимал участие в вакцинировании до проведения лотереи.


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