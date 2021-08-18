МИД Армении обсудил приоритетные направления армяно-индийского сотрудничества

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян 17 августа встретился с председателем Совета культурного сотрудничества Индии, членом верхней палаты парламента Индии Виная Сахасрабуддхе, который находится в Армении с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Армен Григорян отметил установившиеся дружеские армяно-индийские взаимосвязи.

По словам Армена Григоряна, Индия является значимым участником, занимающим видное место в мировых делах. Сообщается, что работа Индийского культурного центра, расположенного в Ереване, способствует повышению социально-культурного сотрудничества.

В свою очередь, Винай Сахасрабуддхе подчеркнул, что Армению считают важным партнёром в евразийском регионе.

Собеседники констатировали заинтересованность в оптимизации взаимодействия в экономической и политической сферах деятельности.

На встрече были обсуждены будущие горизонты кооперации в таких областях как кинопроизводство, образование, информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и оборона.