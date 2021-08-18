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МИД Армении обсудил приоритетные направления армяно-индийского сотрудничества

  • 18.08.2021, 19:31,
  • В Мире + Европа Армения Политика
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

МИД Армении обсудил приоритетные направления армяно-индийского сотрудничестваИсполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян 17 августа встретился с председателем Совета культурного сотрудничества Индии, членом верхней палаты парламента Индии Виная Сахасрабуддхе, который находится в Армении с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Армен Григорян отметил установившиеся дружеские армяно-индийские взаимосвязи.

По словам Армена Григоряна, Индия является значимым участником, занимающим видное место в мировых делах. Сообщается, что работа Индийского культурного центра, расположенного в Ереване, способствует повышению социально-культурного сотрудничества.

В свою очередь, Винай Сахасрабуддхе подчеркнул, что Армению считают важным партнёром в евразийском регионе.

Собеседники констатировали заинтересованность в оптимизации взаимодействия в экономической и политической сферах деятельности. 

На встрече были обсуждены будущие горизонты кооперации в таких областях как кинопроизводство, образование, информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и оборона.


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