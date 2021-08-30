Нехоженые тропы ноотропов. Лекарства для мозга: так ли они безопасны?

«Попытка “разогнать” свой мозг веществами, обладающими ноотропными свойствами, может нести риски раковых опухолей, – предупреждает специалист по долголетию Дмитрий Веремеенко. – Для некоторых лекарств эти риски уже официально доказаны экспериментами на людях. Для некоторых есть основания подозревать их в подобном, опираясь на доклинические исследования механизмов, хотя экспериментов на людях пока не проводилось (как, например, у пирацетама)».
Как бы то ни было, если у пациента уже есть онкология, то вещества, обладающие ноотропным действием, влияющие на нейромедиаторы, применять не следует. Да и здоровым людям без назначения врача лучше не прибегать к этим лекарственным средствам. Всегда лучше сначала лечить первопричины (и это разумно), которые приводят к нарушению работы мозга. Снижение умственных способностей нужно в первую очередь лечить, обеспечивая доставку витамина B12 в мозг, и только в последнюю очередь использовать вещества, обладающие ноотропным действием.
По материалам сайта nestarenie.ru