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Нехоженые тропы ноотропов. Лекарства для мозга: так ли они безопасны?

  • 30.08.2021, 15:00,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Нехоженые тропы ноотропов. Лекарства для мозга: так ли они безопасны?
Многие из нас замечали, что время от времени эффективность нашего мышления падает. Иногда из-за недостатка отдыха, иногда – витаминов, иногда – правильного питания и т. п. И зачастую в попытке улучшить работу мозга (например, когда наступает ответственный момент на работе) мы принимаем лекарства, обладающие ноотропным действием. Но так ли уж они небезопасны, как утверждают фармацевты?

«Попытка “разогнать” свой мозг веществами, обладающими ноотропными свойствами, может нести риски раковых опухолей, – предупреждает специалист по долголетию Дмитрий Веремеенко. – Для некоторых лекарств эти риски уже официально доказаны экспериментами на людях. Для некоторых есть основания подозревать их в подобном, опираясь на доклинические исследования механизмов, хотя экспериментов на людях пока не проводилось (как, например, у пирацетама)».


Как бы то ни было, если у пациента уже есть онкология, то вещества, обладающие ноотропным действием, влияющие на нейромедиаторы, применять не следует. Да и здоровым людям без назначения врача лучше не прибегать к этим лекарственным средствам. Всегда лучше сначала лечить первопричины (и это разумно), которые приводят к нарушению работы мозга. Снижение умственных способностей нужно в первую очередь лечить, обеспечивая доставку витамина B12 в мозг, и только в последнюю очередь использовать вещества, обладающие ноотропным действием.


По материалам сайта nestarenie.ru


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