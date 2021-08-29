Секс для ума. Чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг

Университеты Оксфорда и Ковентри провели новое исследование сексуальной активности людей старше 50 лет и отметили закономерность: чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг.

В эксперименте приняли участие 28 мужчин и 45 женщин от 50 до 83 лет, заполнившие опросник о частоте своей сексуальной жизни за последний год. Затем каждый из них прошел специальный тест для оценки их когнитивных способностей (в том числе внимательности, памяти, активного словарного запаса и др.).

Результаты показали, что люди в возрасте, которые еженедельно оказываются в постели с партнером, более



успешно справлялись с заданиями на визуально-пространственные способности, гибкость мышления и легкость в общении.

«Если влияние секса на работу мозга поможет людям достичь максимального благополучия в преклонные годы,



мы должны над этим работать», – считает лидер проекта доктор Хэйли Райт.





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