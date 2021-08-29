﻿ Секс для ума. Чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 15:23 – Россия и Италия обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер 
  • 16:53 – МИД Армении и Кыргызстана провели мониторинг существующих соглашений между двумя странами 
  • 18:51 – В планах Кабмина Беларуси за год собрать 5,8 млн тонн картофеля и 1,8 млн тонн овощей 
  • 20:53 – Бакинская Республика признала свою беспомощность и наградила турецких убийц 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Секс для ума. Чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг

  • 29.08.2021, 15:00,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Секс для ума. Чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг

Университеты Оксфорда и Ковентри провели новое исследование сексуальной активности людей старше 50 лет и отметили закономерность: чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг.


В эксперименте приняли участие 28 мужчин и 45 женщин от 50 до 83 лет, заполнившие опросник о частоте своей сексуальной жизни за последний год. Затем каждый из них прошел специальный тест для оценки их когнитивных способностей (в том числе внимательности, памяти, активного словарного запаса и др.).


Результаты показали, что люди в возрасте, которые еженедельно оказываются в постели с партнером, более

успешно справлялись с заданиями на визуально-пространственные способности, гибкость мышления и легкость в общении.


«Если влияние секса на работу мозга поможет людям достичь максимального благополучия в преклонные годы,

мы должны над этим работать», – считает лидер проекта доктор Хэйли Райт.




www.sciencedaily.com


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Улучшение стиля жизни может затормозить приход деменции в старости
    » Чувствуете себя моложе своих лет? Это показатель хорошего здоровья вашего мозга
    » Эксперт рассказала о трех мощных способах замедления старения
    » Ученые назвали способ избежать слабоумия
    » Алкоголь продолжает разрушать мозг даже после полного отказа от спиртного — исследование
    » Ученые раскрыли секрет возникновения сознания человека
    » Исследователи выяснили, что может защитить мозг от возрастных изменений
    » Употребление жирной рыбы помогает детям лучше учиться в школе
    » Мозг женщины более активен, чем мозг мужчины
    » Ученые начали делать инъекции стволовых клеток в мозг
    » Развенчан миф о сексуальной зависимости
    » Секс-анкета: ХОЧУ знать правду о сексуальной жизни
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Три золотых слова успеха: много, регулярно, долго

    • 18:42
    • 0
    • 0

    Секс для ума. Чем человек любвеобильнее, тем лучше функционирует его мозг

    • 15:00
    • 0
    • 0

    Россия: решить задачу с известным ответом

    • 11:18
    • 0
    • 0

    Гороскоп на сегодня 29 августа

    • 09:29
    • 0
    • 0

    Стратегии обаяния. Как нравиться людям?

    • 18:42
    • 0
    • 0

    Япония вновь сыграет с Россией. На этот раз в финале

    • 17:50
    • 0
    • 0

    Россия: в финал вопреки всему и за счёт всего

    • 17:18
    • 0
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67778
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 66623
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62789
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55351
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50406
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44735
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42974
    • 0

    Россия: в финал вопреки всему и за счёт всего

    • 17:18
    • 0
    • 0

    Япония вновь сыграет с Россией. На этот раз в финале

    • 17:50
    • 0
    • 0

    Россия: решить задачу с известным ответом

    • 11:18
    • 0
    • 0

    Гороскоп на сегодня 29 августа

    • 09:29
    • 0
    • 0

    Таджикистан упростит торговые процедуры

    • 09:21
    • 0
    • 0

    Россия и Италия обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

    • 15:23
    • 0
    • 0

    Туркменистан намерен начать производство аммиака и метанола из природного газа по датской технологии

    • 08:33
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА