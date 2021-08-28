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Действительно ли коронавирус ухудшает когнитивные способности?

  • 28.08.2021, 15:00,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Действительно ли коронавирус ухудшает когнитивные способности?

Вы, наверное, слышали новость (например, здесь), что в результате заболевания COVID-19 у человека ухудшаются когнитивные способности. Вот что утверждается:


Когнитивные способности снижаются, особенно способности планировать и аргументировать. Частые жалобы на «умственный туман», состояние, которое характеризуется спутанностью мыслей, сложностью сконцентрироваться и низкой мотивацией. Те больные, которые попали на аппарат искусственной вентиляции легких, вообще показали падение IQ на 7 пунктов. Сниженные когнитивные способности со временем не вернулись к первоначальным значениям, что позволяет предполагать необратимость изменений.


Все это звучит страшно, тем более что у исследования есть серьезные аргументы:



  • Команда ученых ведущих университетов: Имперского колледжа Лондона и Университета Кембриджа.

  • Более 81 тысячи участников исследования.

  • Публикация в дочернем издании журнала The Lancet.


Некоторые ученые, обсуждая результаты исследования, замечают, что, возможно, люди с низким уровнем IQ имеют большую вероятность подхватить вирус.


Мы знаем о связи IQ с социально-экономическим статусом. Чем ниже IQ, тем беднее человек живет, в условиях, благоприятных для заражения. Люди с низким IQ более склонны отвергать ношение масок и соблюдать другие других защитные меры.


Эти факты, хотя относительно них тоже нет консенсуса, в исследовании не обсуждаются.


Несмотря на регалии ученых и издания, методология исследования совершенно не годится для каких-либо выводов, кроме как рассматривать это как пилотный проект. У 97% людей, которые утверждали, что у них, наверное, был ковид, не было никаких тестов, подтверждающих это. Не было и замеров когнитивных способностей до и после. А сами замеры IQ проходили онлайн. Я так могу и 170 баллов набрать, и мне потеря 7 баллов – просто незаметная ерунда.


В общем: это образец небрежно сделанного научного исследования, которое порождает очередной повод сомнения в научной истине.


Уже давно и достоверно известно, что уменьшение кислорода в крови, что и происходит во время тяжелого течения болезни, пагубно влияет на мозг, как впрочем и на другие органы.


Вполне вероятно, что тяжелый случай ковида действительно снижает когнитивные способности, но качество этого исследования уже породило сомнения в отношении будущих находок в этой области. Наиболее ужасным является их предположение, что такие изменения необратимы!


Что со всем этим делать? Забудьте о выводах этого исследования, словно их никогда и не было. Это просто мусор. Но в любом случае, думать о здоровье своего мозга можно и нужно. Уж точно не стоит бояться, и всегда помните, что если заботиться о мозге, он вас в обиду не даст! Пройдите онлайн-курс «Фитнес для мозга».


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