Периодическая Таблица Аргументов (ПТА) представляет собой классификацию всех возможных техник, применяемых людьми для того, чтобы убедить других в своей точке зрения. Таблица основана на классификациях аргументов, разработанных в рамках классических дисциплин диалектики (искусство философского спора) и риторики (искусство убедительной речи). В таблице систематизированы традиционные описания схем аргументирования, ложных доводов и других способов убеждения. Все они объединены в единую картину при помощи таблицы, разбитой на четыре квадранта.

В таблице, которую вы видите на рисунке, представлены общие характеристики различных типов аргументов, которые мы выделили в рамках ПТА. Аргументы, одинаковые по форме, расположены в одном и том же квадранте, а те, которые обладают одинаковой комбинацией утверждений, помещены в одном столбце. Более подробные объяснения и анализ примеров вы можете найти на страницах сайта, посвященных Альфа-квадранту, Бета-квадранту, Гамма-квадранту и Дельта-квадранту.

Для более подробного руководства по определению типа аргументов, как они выражаются в естественном языке, см. Процедуру идентификации типа аргумента (ПИТА). Также на сайте проекта вы можете найти алфавитный список типов аргументов, описание теоретической рамки, лежащей в основе таблицы, и обзор имеющих отношение к ней исследовательских проектов.