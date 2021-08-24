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Периодическая Таблица Аргументов

  • 24.08.2021, 15:00,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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Периодическая Таблица Аргументов Периодическая Таблица Аргументов

Периодическая Таблица Аргументов (ПТА) представляет собой классификацию всех возможных техник, применяемых людьми для того, чтобы убедить других в своей точке зрения. Таблица основана на классификациях аргументов, разработанных в рамках классических дисциплин диалектики (искусство философского спора) и риторики (искусство убедительной речи). В таблице систематизированы традиционные описания схем аргументирования, ложных доводов и других способов убеждения. Все они объединены в единую картину при помощи таблицы, разбитой на четыре квадранта.


периодическая таблица аргументов


В таблице, которую вы видите на рисунке, представлены общие характеристики различных типов аргументов, которые мы выделили в рамках ПТА. Аргументы, одинаковые по форме, расположены в одном и том же квадранте, а те, которые обладают одинаковой комбинацией утверждений, помещены в одном столбце. Более подробные объяснения и анализ примеров вы можете найти на страницах сайта, посвященных Альфа-квадранту, Бета-квадранту, Гамма-квадранту и Дельта-квадранту.


Для более подробного руководства по определению типа аргументов, как они выражаются в естественном языке, см. Процедуру идентификации типа аргумента (ПИТА). Также на сайте проекта вы можете найти алфавитный список типов аргументов, описание теоретической рамки, лежащей в основе таблицы, и обзор имеющих отношение к ней исследовательских проектов.


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Перевод: Кирил Меламуд

  Источник:FMG NEWS
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