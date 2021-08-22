Улучшение стиля жизни может затормозить приход деменции в старости

Результаты нового исследования показывают, что изменение образа жизни может помочь улучшить когнитивные функции у пожилых людей, страдающих нарушениями, и замедлить приход деменции.

В исследовании, опубликованном в Журнале Американского гериатрического общества, 119 человек старше 65 лет, у которых наблюдалось ухудшение когнитивных функций, были случайным образом распределены на две группы: контрольную группу и группу, подвергавшуюся вмешательствам на протяжении 8 недель. Контрольная группа получала онлайн-информацию о деменции и факторах риска, связанных с образом жизни, средиземноморской диете, физической активности и когнитивной активности.

Участникам было поручено применить эту информацию для коррекции своего образа жизни. Группа вмешательства получила ту же онлайн-информацию, плюс активные компоненты, которые помогут применить эту информацию для коррекции своего образа жизни: сеансы диетолога, сеанс физиотерапевта и онлайн-тренинровки мозга.

Через 6 месяцев последующего наблюдения исследователи отметили, что участники экспериментальной группы смогли улучшить свой образ жизни и имели более высокие показатели при оценке когнитивных функций, чем участники контрольной группы. Результаты показывают, что изменения, основанные на образе жизни, могут замедлить ухудшение когнитивных функций и приход деменции в старости.

«Мы уже на протяжении некоторого времени знали, что подобные изменения образа жизни могут снизить риск деменции среди населения в целом. Это исследование помогло убедиться, что при правильном вмешательстве люди, испытывающие ухудшение когнитивных функций, могут сохранить достаточную нейропластичность, чтобы их мозг мог сопротивляться упадку”, – сказал ведущий автор Митчелл Макмастер, аспирант Австралийского Национального Университета.

Источник: sciencedaily.com/releases/2020/09/200910090048.htm



Перевод: Кирил Меламуд