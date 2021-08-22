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Улучшение стиля жизни может затормозить приход деменции в старости

  • 22.08.2021, 15:00,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Улучшение стиля жизни может затормозить приход деменции в старости

Результаты нового исследования показывают, что изменение образа жизни может помочь улучшить когнитивные функции у пожилых людей, страдающих нарушениями, и замедлить приход деменции.


В исследовании, опубликованном в Журнале Американского гериатрического общества, 119 человек старше 65 лет, у которых наблюдалось ухудшение когнитивных функций, были случайным образом распределены на две группы: контрольную группу и группу, подвергавшуюся вмешательствам на протяжении 8 недель. Контрольная группа получала онлайн-информацию о деменции и факторах риска, связанных с образом жизни, средиземноморской диете, физической активности и когнитивной активности.


Участникам было поручено применить эту информацию для коррекции своего образа жизни. Группа вмешательства получила ту же онлайн-информацию, плюс активные компоненты, которые помогут применить эту информацию для коррекции своего образа жизни: сеансы диетолога, сеанс физиотерапевта и онлайн-тренинровки мозга.


Через 6 месяцев последующего наблюдения исследователи отметили, что участники экспериментальной группы смогли улучшить свой образ жизни и имели более высокие показатели при оценке когнитивных функций, чем участники контрольной группы. Результаты показывают, что изменения, основанные на образе жизни, могут замедлить ухудшение когнитивных функций и приход деменции в старости.


«Мы уже на протяжении некоторого времени знали, что подобные изменения образа жизни могут снизить риск деменции среди населения в целом. Это исследование помогло убедиться, что при правильном вмешательстве люди, испытывающие ухудшение когнитивных функций, могут сохранить достаточную нейропластичность, чтобы их мозг мог сопротивляться упадку”, – сказал ведущий автор Митчелл Макмастер, аспирант Австралийского Национального Университета.


Источник: sciencedaily.com/releases/2020/09/200910090048.htm

Перевод: Кирил Меламуд


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