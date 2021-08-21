С возрастом фокус памяти смещается с конкретного на общее

Все мы боимся стать старше и потерять память. Действительно, фраза «память – это первое, что уходит» подтверждается исследованиями. Новое исследование, однако, ставит под сомнение этот факт, утверждая, что память сложнее, чем кажется. А фокус памяти с возрастом смещается.

Захария Рей (Zachariah Reagh), доцент Вашингтонского университета, изучал мозговую активность пожилых людей. Вместо обычных опытов, когда испытуемых просят произнести группу слов или запомнить цепочку чисел, он проанализировал активность мозга, используя «натуралистический подход» – изучение возможностей на фоне, который больше напоминал реальную деятельность.

Он обнаружил, что активность мозга у пожилых людей не обязательно слабее, когда дело касается памяти. «Она просто другая», – сказал он. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Общие тесты памяти измеряют способность человека запоминать последовательность слов, считать в обратном порядке или распознавать повторяющиеся изображения. «Как вы думаете, как часто 75-летнему мужчине нужно вспоминать «дерево, яблоко, вишня, грузовик»?» – задается вопросом Рей.

Вместо этого он использовал набор данных из Кембриджского центра проблем старения и неврологии, который включал сканирование функциональной МРТ людей, просматривающих 8-минутный фильм. «Не было никаких конкретных инструкций или подводных камней», – сказал Рей. «Им просто нужно было расслабиться и насладиться фильмом».

Но пока испытуемые расслаблялись, их мозг усердно работал, распознавая, интерпретируя и классифицируя события в фильме. Один из способов, которым люди классифицируют происходящее, – это отмечать границы, где заканчивается одно событие и начинается другое.

«Событие» может быть чем угодно, говорит Рей. «Этот разговор или его составляющая. Мы берем эти значимые части и извлекаем их из непрерывного потока». Эти границы у людей постоянны. «Если мы с вами смотрим один и тот же фильм, и нам дадут команду нажать кнопку, когда мы почувствуем, что закончился значимый блок, наши ответы в большинстве случаев будут повторяться, а не отличаться», – заявляет Рей.

При просмотре результатов фМРТ, в которых для определения мозговой активности измеряется изменение кровотока и кислорода в крови, пожилые люди продемонстрировали такую ​​же повышенную активность в установлении границ событий. Это не означает, что мозг любого возраста обрабатывает информацию одинаково. «Все по-другому, – сказал Рей, – в некоторых областях активность снижается, а в некоторых она даже растет».

Общая активность действительно снижается в промежутке 18-88 лет, сказал Рей. «Но мы обнаружили несколько областей, где активность росла в зависимости от возраста. Это было неожиданно. Мы увидели различия в уровнях активности в гиппокампе, которые были связаны с памятью в другом измерении – в «исторической памяти». Фокус памяти смещается.

«В широком смысле реакция гиппокампа на границы событий может предсказывать, насколько хорошо вы способны анализировать и запоминать истории и сложные повествования, независимо от возраста». Но у пожилых людей активность в области ближе к передней части мозга, особенно к медиальной префронтальной коре, была выше. Эта область связана с широкими схематическими, обобщенными знаниями, например, каково это – пойти в продуктовый магазин вообще, в отличие от конкретного продуктового магазина.

«Возможно, что по мере того, как пожилые люди теряют некоторую чувствительность в задних отделах мозга, они могут отходить от более подробной контекстуальной информации», – сказал Рей. Но по мере повышения уровня активности в передних отделах «все становится более схематичным, ближе к сути».

На практике это может означать, что 20-летний человек, определяющий границы событий в фильме, может быть более сосредоточен на деталях: в какой конкретной комнате находятся персонажи, каково точное содержание разговора.

У зрителя постарше иной фокус памяти, он уделит больше внимания более широкой картине. В какой комнате находятся персонажи? Персонажи перешли от формальной обстановки ужина к более расслабленной послеобеденной обстановке? Неужели громкий, напряженный разговор перерос в дружеский?

«Можно сделать интересный вывод: возможно, здоровые пожилые люди не «упускают из виду». Дело не в том, что информация не поступает, просто она поступает иначе».