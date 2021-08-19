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«Не приходи ко мне, клиент». Работа методами ЭОТ

  • 19.08.2021, 15:00,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
«Не приходи ко мне, клиент». Работа методами ЭОТ

Даже если работа приносит вам радость и хороший доход, вы можете встретиться с неосознаваемыми страхами и сопротивлением. «Не приходи ко мне, клиент» – именно так думала моя клиентка-фрилансер в ожидании своего клиента. ЭОТ помогает за одну-две встречи не только понять истинные причины такого состояния (чаще всего мы погружаемся в детские истории), но и изменить его, найти внутренние опоры. Три клиентские истории о том, как можно зарабатывать любимым делом, не испытывая сильного страха и бессознательного желания оттолкнуть своих клиентов.



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