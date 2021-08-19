﻿ Сурен Папикян | Биография

Сурен Папикян

Вице-премьер Республики Армения

Биографические данные

Дата и место рождения

26 апреля 1986 г., г. Степанаван

Образование

2003-2010 гг. - исторический факультет ЕГУ (в ходе учёбы призван в Вооружённые силы Республики Армения)

2010-2012 гг. - магистратура исторического факультета ЕГУ

2012-2016 гг. - аспирантура Санкт-Петербургского государственного университета

Трудовая деятельность

2010-2016 гг. - параллельно учёбе работал учителем истории в Ереванской средней школе №54.

2011-2018 гг. - преподавал в гимназии «Квант».

2017-2018 гг. - работал во фракции «ЕЛК» (Исход) совета старейшин города Ереван в качестве эксперта.

2018-2019 гг. - министр территориального управления и развития.

2019-2021 гг. – министр территориального управления и инфраструктур.

2 августа 2021 г. указом президента назначен вице-премьером Республики Армения.

Награды

В 2011г. награждён серебряной медалью студенческого совета ЕГУ.

В 2016г. награждён медалью «Гарегин Нжде» министерства обороны.

Партийная принадлежность

Один из инициаторов стартовавшего 31 марта 2018г движения «Мой шаг», которое в апреле-мае 2018 года привело с ненасильственной народной бархатной революции.

Председатель правления партии «Гражданский договор».

Персональные данные

Не женат.