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Сурен Папикян | Биография

  • 19.08.2021, 21:29,
  • Карас » Персоны
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 Сурен Папикян | Биография
Сурен Папикян
Вице-премьер Республики Армения
 
Биографические данные
Дата и место рождения
26 апреля 1986 г., г. Степанаван
Образование
2003-2010 гг. - исторический факультет ЕГУ (в ходе учёбы призван в Вооружённые силы Республики Армения)
2010-2012 гг. - магистратура исторического факультета ЕГУ
2012-2016 гг. - аспирантура Санкт-Петербургского государственного университета
Трудовая деятельность
2010-2016 гг. - параллельно учёбе работал учителем истории в Ереванской средней школе №54.
2011-2018 гг. - преподавал в гимназии «Квант».
2017-2018 гг. - работал во фракции «ЕЛК» (Исход) совета старейшин города Ереван в качестве эксперта.
2018-2019 гг. - министр территориального управления и развития.
2019-2021 гг. – министр территориального управления и инфраструктур.
2 августа 2021 г. указом президента назначен вице-премьером Республики Армения.
Награды
В 2011г. награждён серебряной медалью студенческого совета ЕГУ.
В 2016г. награждён медалью «Гарегин Нжде» министерства обороны.
Партийная принадлежность
Один из инициаторов стартовавшего 31 марта 2018г движения «Мой шаг», которое в апреле-мае 2018 года привело с ненасильственной народной бархатной революции.
Председатель правления партии «Гражданский договор».
Персональные данные
Не женат.

  Источник:FMG NEWS
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