﻿ Аршак Карапетян | БИОГРАФИЯ

Аршак Карапетян

Министр обороны Республики Армения



Биографические данные

Дата и место рождения

06 февраля 1967 г., г. Ереван

Образование

1984-1989 гг. - Калининградское высшее военно-морское училище, РФ.

1994-1997 гг. - Военная академия имени М. В. Фрунзе ВС РФ.

2006-2006 гг. - курсы английского языка Университет Йорка, Великобритания.

2008-2008 гг. - Военная (Военно-дипломатическая) академия ВС РФ, курсы.

2011-2011 гг. - курсы Университета Кеннеди Гарвардского университета



Трудовая деятельность

1993-2018 гг. служил в составе ВС Республики Армения.

2018-2021 гг. - советник премьер-министра

2 августа 2021 г. назначен министром обороны.



Другие данные

Имеет военное звание генерал-майора, участник боевых действий.



Партийная принадлежность

Беспартийный.