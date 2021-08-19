Аршак Карапетян | БИОГРАФИЯ
- 19.08.2021, 21:50,
- Карас » Персоны
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Источник:FMG NEWS
Аршак Карапетян
Министр обороны Республики Армения
Биографические данные
Дата и место рождения
06 февраля 1967 г., г. Ереван
Образование
1984-1989 гг. - Калининградское высшее военно-морское училище, РФ.
1994-1997 гг. - Военная академия имени М. В. Фрунзе ВС РФ.
2006-2006 гг. - курсы английского языка Университет Йорка, Великобритания.
2008-2008 гг. - Военная (Военно-дипломатическая) академия ВС РФ, курсы.
2011-2011 гг. - курсы Университета Кеннеди Гарвардского университета
Трудовая деятельность
1993-2018 гг. служил в составе ВС Республики Армения.
2018-2021 гг. - советник премьер-министра
2 августа 2021 г. назначен министром обороны.
Другие данные
Имеет военное звание генерал-майора, участник боевых действий.
Партийная принадлежность
Беспартийный.
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