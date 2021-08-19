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Правительство Армении проанализировало реализацию повестки дня по цифровизации страны

  • 19.08.2021, 19:58,
  • В Мире + Европа Армения
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Правительство Армении проанализировало реализацию повестки дня по цифровизации страныПремьер-министр Никол Пашинян 18 августа провел совещание Совета по цифровизации, где были рассмотрены вопросы выполнения политики по предоставлению эффективных государственных услуг путем внедрения современных механизмов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

На заседании Сурен Крмоян, координатор команды экспертов по цифровизации, ознакомил мероприятиями, проведенными в течение 2-х лет, и добавил, что из-за коронавируса увеличилось количество пользователей электронных услуг. Констатировал, что были модернизированы процесс управления 101 ведомств и созданы обратная связь с населением. В настоящее время разрабатываются система цифровой идентификации лиц и документооборота, и внедряются структуры получения правовой помощи и лицензирования.

В данном русле было поддержано предложение о том, чтобы наращивать процесс поиска IT решений, направленных на оптимизацию сервиса, производства и управления, а также призвали повышать информированность сообщества.

В завершении, премьер-министр Никол Пашинян дал задание сотрудникам подготовить статистический анализ для оценивания результативности действующих онлайн служб оказания помощи гражданам.


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