Россия и Казахстан подписали ряд соглашений в некоторых сферах

Глава Правительства Михаил Мишустин 18 августа провёл переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Утверждены документы, предусматривающие продвижение отношений в горнодобывающей и химической отрасли, в области ж/д транспорта, совместных изучений и других проектов, передаёт пресс-служба Правительства.

По мнению премьер-министра России, торгово-экономическое партнёрство России и Казахстана продвигается неплохими темпами: в первой четверти обоюдный товарообмен увеличился на 34% и составил около 12 млрд долларов. По прогнозам, до конца текущего года данный показатель составит примерно 20 млрд долларов.

Также Мишустин напомнил, что обе стороны вместе борются с коронавирусом. Установлено совместное производство вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе. Количество разработанных вакцин с начал года достигает 5 млн дозам.

Глава Правительства поблагодарил Аскара Мамина за внимательное отношение властей Казахской Республики к русскому языку.