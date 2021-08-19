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Ваган Керобян | БИОГРАФИЯ

  • 19.08.2021, 22:02,
  • Карас » Персоны
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 Ваган Керобян | БИОГРАФИЯ

Ваган Керобян

Министр экономики

 

Биографические данные
Дата и место рождения
1 октября 1976 г., г. Ереван
Образование
1993-1998 - факультет математики Ереванского государственного университета, квалификация - математик
Трудовая деятельность
1996-1997 гг. - ООО «Арминко», инженер компьютерных систем
1997-1998 гг. - информационно-издательское управление при правительстве Армении, главный специалист отдела сетевой информации
1998 г. - исполнительное управление Всеармянского фонда «Айастан», главный специалист компьютерного отдела
1998-1999 гг. - ЗАО «Трастбанк», специалист отдела развития технологий и аналитики
1999-2004 гг. - «HSBC Банк Армения», отдел коммерческого кредитования, специалист, старший специалист, начальник
2005-2006 гг. - ООО «Валлетта», менеджер проекта «Стар»
2006-2012 гг. - ЗАО «Стар Дивайд», исполнительный директор
2012-2020 – "Menu Group - Menu Group UK Ltd”, основатель, директор
С 26 ноября 2020 г. назначен министром экономики Республики Армения
Другие данные
Свободно владеет английским и русским языками.
С 2019 г. является членом Союза промышленников и предпринимателей. С 2020 г. является членом бизнес-клуба «Манташов». С 2020 г. является членом Армянской ассоциации директоров. Военнообязанный, рядовой.
Личные данные
Женат, имеет двух дочерей и трех сыновей.



  Источник:FMG NEWS
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