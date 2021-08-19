﻿ Ваган Керобян | БИОГРАФИЯ

Ваган Керобян

Министр экономики

Биографические данные

Дата и место рождения

1 октября 1976 г., г. Ереван

Образование

1993-1998 - факультет математики Ереванского государственного университета, квалификация - математик

Трудовая деятельность

1996-1997 гг. - ООО «Арминко», инженер компьютерных систем

1997-1998 гг. - информационно-издательское управление при правительстве Армении, главный специалист отдела сетевой информации

1998 г. - исполнительное управление Всеармянского фонда «Айастан», главный специалист компьютерного отдела

1998-1999 гг. - ЗАО «Трастбанк», специалист отдела развития технологий и аналитики

1999-2004 гг. - «HSBC Банк Армения», отдел коммерческого кредитования, специалист, старший специалист, начальник

2005-2006 гг. - ООО «Валлетта», менеджер проекта «Стар»

2006-2012 гг. - ЗАО «Стар Дивайд», исполнительный директор

2012-2020 – "Menu Group - Menu Group UK Ltd”, основатель, директор

С 26 ноября 2020 г. назначен министром экономики Республики Армения

Другие данные

Свободно владеет английским и русским языками.

С 2019 г. является членом Союза промышленников и предпринимателей. С 2020 г. является членом бизнес-клуба «Манташов». С 2020 г. является членом Армянской ассоциации директоров. Военнообязанный, рядовой.

Личные данные

Женат, имеет двух дочерей и трех сыновей.





