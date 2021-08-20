﻿ Саломе Левановна Зурабишвили | БИОГРАФИЯ

Саломе Левановна Зурабишвили

Президент Грузии

Саломе Левановна Зурабишвили - президент Грузии. Лидер партии Путь Грузии. Ранее - глава Общественного движения Саломе Зурабишвили (2005 - 2006), министр иностранных дел Грузии (2004 - 2006), чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии, глава Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии (2001 - 2003). Длительное время работала в МИД Франции. Имеет грузинское гражданство.



Место рождения. Образование.

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года, в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, Левана Зурабишвили (1906-1975) и Зейнаб Кедиа, покинувших Грузию в 1921 году.

В 1972 году Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук. В 1973 году окончила Колумбийский университет в США.

Карьера.

С 1974 года Зурабишвили работала в системе МИД Франции.

В 1974-1977 годах была третьим секретарем французского посольства в Италии.

В 1977-1980 годах - вторым секретарем постоянной миссии Франции в ООН.

С 1980 по 1984 год работала сотрудником центра анализа и прогнозирования центрального аппарата внешнеполитического ведомства Франции.

В 1984 по 1988 год была первым секретарем посольства Франции в США.

С 1989 по 1992 год занимала пост второго секретаря посольства в Чаде.

С 1992 по 1993 год первый секретарь постоянной миссии Франции в НАТО.

С 1993 по 1996 год - заместитель французского постоянного представителя в Европейском Союзе.

С 1996 по 1997 год - технический советник кабинета министерства.

С 1997 года по 1998 год - инспектор МИД Франции.

В 1998 по 2001 год работала в управлении МИДа по вопросам стратегии, безопасности и разоружения.

В 2001 году была назначена руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии.

С 2003 по 2004 год - Зурабишвили чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии.

В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер "революции роз" Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии вместо Тедо Джапаридзе. Это решение Саакашвили обсудил с французским президентом Жаком Шираком, заявив после этого, что "дипломата такого класса у Грузии никогда не было". Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службу.

Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением.

20 октября 2005 года Зурабишвили была снята с министерского поста.

С 2005 по 2010 - создала и возглавила оппозиционное Общественное движение Саломе Зурабишвили (с марта 2006 Путь Грузии).

В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики, передав лидерство в партии Кахе Сетуридзе. По её словам, она приняла это решение, убедившись, что в Грузии нет демократии, и оппозиция не может работать в стране.

В 2018 году Саломе Зурабишвили является одним из основных кандидатов на пост президента Грузии на выборах, прошедших 28 октября 2018 года.

28 ноября 2018 года вышла во второй тур выборов президента Грузии. После обработки 100% данных избирательных участков во втором туре президентских выборов Саломе Зурабишвили от правящей партии Грузинская мечта - демократическая Грузия набрала 59,52% (1 млн 147 тысяч 627 граждан) голосов и стала президентом страны.



Награды.

Зурабишвили является кавалером ордена Почетного легиона и Национального ордена чести Французской республики.



Семья.

Первый муж - Николоз (Коки) Горджестани (Гугушвили), родившийся в Иране сын грузина и украинки, в настоящее время проживает в США. Зурабишвили познакомилась с Коки Горджестани в Риме в 1974 году. В этом браке родились двое детей: сын Теймураз и дочь Кетевани, носящие фамилию отца.

Второй муж - бывший советский диссидент и журналист Жанри Кашия, получивший политическое убежище во Франции, а впоследствии продолживший карьеру журналиста в независимой Грузии. Он умер в 2012 году в возрасте 72 лет. Детей от второго брака нет.

Двоюродная сестра Зурабишвили - постоянный секретарь Французской академии наук Эллен Каррер-д`Анкосс, также урожденная Зурабишвили.



Имеет двойное гражданство - французское и грузинское.

Помимо французского и грузинского языков владеет русским, английским, немецким и итальянским.