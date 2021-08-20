﻿ Сейиид Ибрахиим Раиси | Биография

Сейиид Ибрахиим Раиси (перс. سید ابراهیم رئیسی) — политический, религиозный и государственный деятель Ирана.
Предшественник
Хасан Рухани
Биография
Ранние годы и молодость
Ибрагим Раиси родился в Мешхеде
14 декабря 1960 года, в семье персидского священнослужителя. Его отец —
Саид Хаджи скончался, когда ему было пять лет. Начальное традиционное
образование получил в одном из медресе у себя в Мешхеде, и в 15 лет, в
1975 году Раиси начал учиться в медресе города Кум. После этого обучался
в школе махалли Навваб в Тегеране, а также в школе Аятоллы Саид
Мухаммад Мусави-Неджада. В Куме обучался ряд знаменитых аятолл, таких
как Великий аятолла Саид Хусейн Боруджерди, Великий аятолла Хусейн Нури
Хамадани, аятолла Муртаза Мутаххари, аятолла Абулькасем Хазали, аятолла
Али Акбар Мешкини, аятолла Муртаза Пасандиде и других. Имеет степень
доктора частного права в Университете Мотахари.
Будучи 19-летним фанатичным революционером-фундаменталистом,
поддерживал свержение монархии во главе с династией Пехлеви и активно
участвовал в Исламской революции 1978-1979 годов. По некоторым данным,
участвовал или по крайней мере поддерживал, как и другие революционеры,
захват посольства США в Тегеране и его сотрудников
сразу после революции. Участвовал в числе молодых революционеров в
«Культурной революции» по тотальному возвращению образа жизни страны и
общества в «нормы шиитского ислама».
Начало государственной службы
Раиси в период ирано-иракской войны
В
1981 году Раиси был назначен прокурором города Карадж как «примерный и
набожный мусульманин». Чуть позже одновременно был назначен прокурором
города Хамадана
и параллельно занимал должности прокуроров Караджа и соседнего
Хамадана. Участвовал в постреволюционных процессах над неугодными и
контрреволюционерами, проводимыми фундаменталистскими «Комитетами
Исламской революции». Через четыре месяца после назначения прокурором
города Хамадана, стал уже прокурором всей провинции (остана) Хамадан.
В 1985 году Раиси окончательно переехал в Тегеран, где был назначен уже на должность заместителя прокурора
города Тегерана. В начале 1988 года личным решением Рухоллы Хомейни был
наделён особыми полномочиями (которые были независимы от судебной
власти) для решения специфических религиозно-правовых вопросов в трёх
останах (то есть провинциях): Лурестан, Семнан и Керманшах.
В 2007 году
С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В 1994 году его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана[2].
В 2004 году Ибрагим Раиси был назначен заместителем прокурора Ирана.
В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад предложил Раиси пост министра
безопасности, но тот отказался.
С 2012 года по просьбе Высшего руководителя работал прокурором Специального духовного суда[3].
В августе 2014 года Ибрагим Раиси стал Генеральным прокурором
Ирана. В марте 2016 года он ушёл в отставку с этой должности и возглавил
один из самых богатых фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави. В мае
2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана[4], но проиграл
Хасану Рухани. Участвовал в очередных выборах в июне 2021
года при поддержке Верховного лидера, фактически не имея серьезных
конкурентов, в ходе которых набрал 62 % голосов при рекордно низкой явке
(49 %)[5].
Во главе благотворительного фонда
7
марта 2016 года Раиси стал председателем крупнейшего и влиятельнейшего
исламского благотворительного и паломнического фонда в Иране — «Астан
Кудс Резави». Главой фонда он стал после смерти его предыдущего
бессменного руководителя с 1979 года — Аятоллы Аббаса Ваэз-Табаси.
Фонд осуществляет масштабную материальную и денежную помощь малоимущим,
а также паломникам, посещающим шиитские святыни по всему Ирану и
соседнему Ираку, строит и модернизирует инфраструктуру святых мест и
вокруг них, помогает так называемым «семьям шахидов»,
организует и координирует работу волонтёров. 30 марта 2019 года в связи
с переходом Раиси на другую работу, в должности председателя фонда его
сменил Ахмад Марви.
Личная жизнь и взгляды
Ибрагим
Раиси женат на Джамиле Аъламолходе, которая является дочерью именитого
имама Мешхеда — Ахмада Аъламолоды Хорасани. Джамиля Аъламолода является
доцентом Тегеранского университета имени Шахида Бехешти,
а также председателем Института фундаментальных исследований науки и
техники. У пары двое дочерей и двое внуков. Одна из дочерей училась в
Тегеранском технологическом университете имени Маджида Шарифа, другая — в
Тегеранском университете.
Будучи популярным политиком в Иране, имеет множество сторонников,
подавляющая часть которых придерживается крайне консервативных и
умеренно-консервативных взглядов. Активен в иранском и в персоязычном
медиа-пространстве и СМИ, и имеет свои официальные странички в
Instagram, Twitter и Facebook, последние две которых к слову,
заблокированы на территории Ирана.
Споры о его образовании и титуле
Некоторые
персоязычные СМИ утверждают, что нет ни одного достоверного источника
или доказательства, подтверждающего наличие у Раиси среднего
образования. Журналисты обратили внимание на биографию Раиси на сайте
его предвыборной кампании, в котором упоминается лишь его начальное
образование, а об окончании им средней школы также ничего не говорится.
Сам Раиси отрицал отсутствие у него среднего образования, и заявил, что
между прочим имеет степень доктора частного права,
которую получил в Университете Мотахари, но это его заявление не нашло
доказательств и было оспорено его оппонентами и некоторыми
оппозиционными медиа.
Также до сих пор является неясным его исламский титул. Некоторое время назад он называл себя аятоллой
и просил СМИ называть его «Аятолла Раиси», но после того как зарубежные
оппозиционные и даже действующие официально на территории Ирана СМИ и
журналисты провели расследование. Оказалось, что для получения этого
титула нужно как минимум получить верительную грамоту от высших улемов,
а Раиси такая грамота не была вручена, и никто не присваивал ему титул
аятоллы. После этого Раиси перестал претендовать на этот статус и после
расследований и критики начал называть себя худжат-уль-исламом
— этот титул на уровень ниже от титула аятоллы у шиитов. Президентскую
кампанию 2017 года он проводил в титуле худжат-уль-ислама, но незадолго
до президентской кампании 2021 года вновь стал называть себя аятоллой,
чем вызвал насмешки со стороны своих оппонентов и критиков.
Взгляды
Ибрагим
Раиси неоднократно выражал поддержку исламской гендерной сегрегации,
применяемой в Иране. Является сторонником ещё большей исламизации высших
учебных заведений, пересмотра политики государства по интернету и
цензуре в сторону ещё большей изоляции. Поддерживает цензуру элементов
Западной культуры, контроль интернета, подавление и преследование
разношёрстной, прежде всего светской и монархической иранской оппозиции.
Экономические санкции со стороны стран Запада считает полезными
для Ирана, и рассматривает их как «отличную возможность по модернизации и
ещё большему развитию экономики Ирана». В частности он говорил: «Я вижу
активизацию политики экономического сопротивления как единственный
способ покончить с бедностью и лишениями у народа». Особенно
поддерживает развитие сельскохозяйственного сектора, а не коммерческой
розничной торговли. считая, что «в конечном итоге это выгодно только
крупным компаниям и иностранным брендам».
Во внешней политике, взгляды Раиси более умеренны чем у других
иранских политиков, и отвечая на вопрос журналиста о своей внешней
политике, он заявлял, что «приоритетом является установление
взаимовыгодных связей со всеми странами, кроме Израиля», которую в
иранском истеблишменте принято называть «Сионистским режимом».
Санкции
В
ноябре 2019 года Ибрагим Раиси наряду с некоторыми иранскими политиками
был включён в американский санкционный список Государственным
департаментом США по обвинениям в предполагаемых нарушениях прав
человека. Позже санкции с аналогичными обвинениями против него были
наложены и Европейским союзом.