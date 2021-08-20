﻿ Сейиид Ибрахиим Раиси | Биография

Сейиид Ибрахиим Раиси (перс. سید ابراهیم رئیسی‎) — политический, религиозный и государственный деятель Ирана.

Президент Исламской Республики Иран Президент Ирана с 3 августа 2021 года. (8-й

Предшественник Хасан Рухани

Биография

Ранние годы и молодость

Ибрагим Раиси родился в Мешхеде 14 декабря 1960 года, в семье персидского священнослужителя. Его отец — Саид Хаджи скончался, когда ему было пять лет. Начальное традиционное образование получил в одном из медресе у себя в Мешхеде, и в 15 лет, в 1975 году Раиси начал учиться в медресе города Кум. После этого обучался в школе махалли Навваб в Тегеране, а также в школе Аятоллы Саид Мухаммад Мусави-Неджада. В Куме обучался ряд знаменитых аятолл, таких как Великий аятолла Саид Хусейн Боруджерди, Великий аятолла Хусейн Нури Хамадани, аятолла Муртаза Мутаххари, аятолла Абулькасем Хазали, аятолла Али Акбар Мешкини, аятолла Муртаза Пасандиде и других. Имеет степень доктора частного права в Университете Мотахари.

Будучи 19-летним фанатичным революционером-фундаменталистом, поддерживал свержение монархии во главе с династией Пехлеви и активно участвовал в Исламской революции 1978-1979 годов. По некоторым данным, участвовал или по крайней мере поддерживал, как и другие революционеры, захват посольства США в Тегеране и его сотрудников сразу после революции. Участвовал в числе молодых революционеров в «Культурной революции» по тотальному возвращению образа жизни страны и общества в «нормы шиитского ислама».

Начало государственной службы



Раиси в период ирано-иракской войны

В 1981 году Раиси был назначен прокурором города Карадж как «примерный и набожный мусульманин». Чуть позже одновременно был назначен прокурором города Хамадана и параллельно занимал должности прокуроров Караджа и соседнего Хамадана. Участвовал в постреволюционных процессах над неугодными и контрреволюционерами, проводимыми фундаменталистскими «Комитетами Исламской революции». Через четыре месяца после назначения прокурором города Хамадана, стал уже прокурором всей провинции (остана) Хамадан.

В 1985 году Раиси окончательно переехал в Тегеран, где был назначен уже на должность заместителя прокурора города Тегерана. В начале 1988 года личным решением Рухоллы Хомейни был наделён особыми полномочиями (которые были независимы от судебной власти) для решения специфических религиозно-правовых вопросов в трёх останах (то есть провинциях): Лурестан, Семнан и Керманшах.



В 2007 году

С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В 1994 году его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана[2].

В 2004 году Ибрагим Раиси был назначен заместителем прокурора Ирана. В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад предложил Раиси пост министра безопасности, но тот отказался.

С 2012 года по просьбе Высшего руководителя работал прокурором Специального духовного суда[3].

В августе 2014 года Ибрагим Раиси стал Генеральным прокурором Ирана. В марте 2016 года он ушёл в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави. В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана[4], но проиграл Хасану Рухани. Участвовал в очередных выборах в июне 2021 года при поддержке Верховного лидера, фактически не имея серьезных конкурентов, в ходе которых набрал 62 % голосов при рекордно низкой явке (49 %)[5].



Во главе благотворительного фонда

7 марта 2016 года Раиси стал председателем крупнейшего и влиятельнейшего исламского благотворительного и паломнического фонда в Иране — «Астан Кудс Резави». Главой фонда он стал после смерти его предыдущего бессменного руководителя с 1979 года — Аятоллы Аббаса Ваэз-Табаси. Фонд осуществляет масштабную материальную и денежную помощь малоимущим, а также паломникам, посещающим шиитские святыни по всему Ирану и соседнему Ираку, строит и модернизирует инфраструктуру святых мест и вокруг них, помогает так называемым «семьям шахидов», организует и координирует работу волонтёров. 30 марта 2019 года в связи с переходом Раиси на другую работу, в должности председателя фонда его сменил Ахмад Марви.



Личная жизнь и взгляды

Ибрагим Раиси женат на Джамиле Аъламолходе, которая является дочерью именитого имама Мешхеда — Ахмада Аъламолоды Хорасани. Джамиля Аъламолода является доцентом Тегеранского университета имени Шахида Бехешти, а также председателем Института фундаментальных исследований науки и техники. У пары двое дочерей и двое внуков. Одна из дочерей училась в Тегеранском технологическом университете имени Маджида Шарифа, другая — в Тегеранском университете.

Будучи популярным политиком в Иране, имеет множество сторонников, подавляющая часть которых придерживается крайне консервативных и умеренно-консервативных взглядов. Активен в иранском и в персоязычном медиа-пространстве и СМИ, и имеет свои официальные странички в Instagram, Twitter и Facebook, последние две которых к слову, заблокированы на территории Ирана.



Споры о его образовании и титуле

Некоторые персоязычные СМИ утверждают, что нет ни одного достоверного источника или доказательства, подтверждающего наличие у Раиси среднего образования. Журналисты обратили внимание на биографию Раиси на сайте его предвыборной кампании, в котором упоминается лишь его начальное образование, а об окончании им средней школы также ничего не говорится. Сам Раиси отрицал отсутствие у него среднего образования, и заявил, что между прочим имеет степень доктора частного права, которую получил в Университете Мотахари, но это его заявление не нашло доказательств и было оспорено его оппонентами и некоторыми оппозиционными медиа.

Также до сих пор является неясным его исламский титул. Некоторое время назад он называл себя аятоллой и просил СМИ называть его «Аятолла Раиси», но после того как зарубежные оппозиционные и даже действующие официально на территории Ирана СМИ и журналисты провели расследование. Оказалось, что для получения этого титула нужно как минимум получить верительную грамоту от высших улемов, а Раиси такая грамота не была вручена, и никто не присваивал ему титул аятоллы. После этого Раиси перестал претендовать на этот статус и после расследований и критики начал называть себя худжат-уль-исламом — этот титул на уровень ниже от титула аятоллы у шиитов. Президентскую кампанию 2017 года он проводил в титуле худжат-уль-ислама, но незадолго до президентской кампании 2021 года вновь стал называть себя аятоллой, чем вызвал насмешки со стороны своих оппонентов и критиков.



Взгляды

Ибрагим Раиси неоднократно выражал поддержку исламской гендерной сегрегации, применяемой в Иране. Является сторонником ещё большей исламизации высших учебных заведений, пересмотра политики государства по интернету и цензуре в сторону ещё большей изоляции. Поддерживает цензуру элементов Западной культуры, контроль интернета, подавление и преследование разношёрстной, прежде всего светской и монархической иранской оппозиции.

Экономические санкции со стороны стран Запада считает полезными для Ирана, и рассматривает их как «отличную возможность по модернизации и ещё большему развитию экономики Ирана». В частности он говорил: «Я вижу активизацию политики экономического сопротивления как единственный способ покончить с бедностью и лишениями у народа». Особенно поддерживает развитие сельскохозяйственного сектора, а не коммерческой розничной торговли. считая, что «в конечном итоге это выгодно только крупным компаниям и иностранным брендам».

Во внешней политике, взгляды Раиси более умеренны чем у других иранских политиков, и отвечая на вопрос журналиста о своей внешней политике, он заявлял, что «приоритетом является установление взаимовыгодных связей со всеми странами, кроме Израиля», которую в иранском истеблишменте принято называть «Сионистским режимом».



Санкции

В ноябре 2019 года Ибрагим Раиси наряду с некоторыми иранскими политиками был включён в американский санкционный список Государственным департаментом США по обвинениям в предполагаемых нарушениях прав человека. Позже санкции с аналогичными обвинениями против него были наложены и Европейским союзом.