Стартовала программа модернизации освещения 28 улиц в Ереване
На проспекте Мясникяна и улице Ачаряна стартовала программа модернизации городского освещения Еревана.
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Будут изменены / закреплены столбы освещения, а существующие
светильники будут заменены сверхсовременными энергосберегающими
светодиодными лампами последнего поколения.
- Все коммуникации(провода) уйдут под землю и будут проводиться по подземным пластиковым трубопроводам.
Программа
реализуется по инициативе мэрии Еревана на кредитные средства ЕБРР,
партнерство энергосбережения и окружающей среды Восточной Европы (E5P).
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Улицы, включенные в программу модернизации освещения в Ереване: Саят
Нова, проспекты Баграмяна, Комитаса, Мясникяна, Ачаряна, ул. Гераци,
Чаренца, Московяна, Сарьяна, Исаакяна, Ал. Манукян, Ханджян, Амиряна,
Вардананц, Касьяна, Демирчяна, Пароняна-Прошяна, а также ул. Теряна,
Туманяна, Налбандяна, Анрапетутян, Абовяна, Агатангехоса, Г. Лусаворича,
Аргишти, Проспект Т. Мец (Мелик Адамян), ул. В. Саргсяна - Итальянская -
Бейрута, Хоренаци.