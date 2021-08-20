Стартовала программа модернизации освещения 28 улиц в Ереване



На проспекте Мясникяна и улице Ачаряна стартовала программа модернизации городского освещения Еревана.

- Будут изменены / закреплены столбы освещения, а существующие светильники будут заменены сверхсовременными энергосберегающими светодиодными лампами последнего поколения.

- Все коммуникации(провода) уйдут под землю и будут проводиться по подземным пластиковым трубопроводам.



Программа реализуется по инициативе мэрии Еревана на кредитные средства ЕБРР, партнерство энергосбережения и окружающей среды Восточной Европы (E5P).



! Улицы, включенные в программу модернизации освещения в Ереване: Саят Нова, проспекты Баграмяна, Комитаса, Мясникяна, Ачаряна, ул. Гераци, Чаренца, Московяна, Сарьяна, Исаакяна, Ал. Манукян, Ханджян, Амиряна, Вардананц, Касьяна, Демирчяна, Пароняна-Прошяна, а также ул. Теряна, Туманяна, Налбандяна, Анрапетутян, Абовяна, Агатангехоса, Г. Лусаворича, Аргишти, Проспект Т. Мец (Мелик Адамян), ул. В. Саргсяна - Итальянская - Бейрута, Хоренаци.

