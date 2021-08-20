﻿ Стартовала программа модернизации освещения 28 улиц в Ереване


 
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Стартовала программа модернизации освещения 28 улиц в Ереване

 
Стартовала программа модернизации освещения 28 улиц в Ереване

На проспекте Мясникяна и улице Ачаряна стартовала программа модернизации городского освещения Еревана.
- Будут изменены / закреплены столбы освещения, а существующие светильники будут заменены сверхсовременными энергосберегающими светодиодными лампами последнего поколения.
- Все коммуникации(провода) уйдут под землю и будут проводиться по подземным пластиковым трубопроводам.

Программа реализуется по инициативе мэрии Еревана на кредитные средства ЕБРР, партнерство энергосбережения и окружающей среды Восточной Европы (E5P).

! Улицы, включенные в программу модернизации освещения в Ереване: Саят Нова, проспекты Баграмяна, Комитаса, Мясникяна, Ачаряна, ул. Гераци, Чаренца, Московяна, Сарьяна, Исаакяна, Ал. Манукян, Ханджян, Амиряна, Вардананц, Касьяна, Демирчяна, Пароняна-Прошяна, а также ул. Теряна, Туманяна, Налбандяна, Анрапетутян, Абовяна, Агатангехоса, Г. Лусаворича, Аргишти, Проспект Т. Мец (Мелик Адамян), ул. В. Саргсяна - Итальянская - Бейрута, Хоренаци.

  Источник:FMG NEWS
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