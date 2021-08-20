В Украине до 2035 года построят большой военно-морской флот

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа в ходе общения с журналистами из АР Крым заявил, что до 2035 года в стране будет построен профессиональный мощный военно-морской флот. По его словам данный процесс будет реализован в три этапа. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что первый этап завершится до 2024 года, второй — до 2030 года, а третий — до 2035 года. Президент добавил, что в стране также создаётся инфраструктура для строительства подводных лодок, корветов и катеров военного назначения.

Лидер страны заявил, что в первую очередь будет возведена военно-морская база в городе Бердянске Запорожской области. Глава государства заострил внимание на том, что он рассчитывает на поддержку ЕС, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Соединённых Штатов в соответствующем направлении.

Зеленский отметил, что в ходе встречи с главой США Джо Байденом, которая состоится в Вашингтоне 31 августа этого года, он намерен обсудить развитие военно-морских сил Украины.