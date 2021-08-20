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ВОЗ провела в Ашхабаде семинар по эпиднадзору за гриппом

ВОЗ провела в Ашхабаде семинар по эпиднадзору за гриппомПредставители странового офиса Всемирной организации здравоохранения провели в столице Туркменистана двухдневный обучающий курс в области эпиднадзора за гриппом и ОРИ. Мероприятие прошло в ашхабадском Центре общественного здоровья и питания государственной СЭС. Об этом 19 августа сообщила онлайн-газета «Золотой век».

В ходе семинара акцент был сделан на использовании обновлённой версии электронной программы по соответствующему надзору TESSy. Представители минздрава, региональных ведомств, а также госсанэпидемслужбы получили возможность попрактиковаться в общеевропейской системе надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями посредством внесения и обработки соответствующих данных.

Особое внимание в ходе тренинга было уделено различным аспектам надзора за ОРВИ в лабораторных условиях.

Вышеуказанное учебное мероприятие было проведено в рамках программы по обеспечению готовности туркменских экспертов к пандемическому гриппу.

Важно отметить, что ВОЗ делает акцент на усилении клинического и вирусологического эпидемиологического надзора, расширении использования противогриппозной вакцины в стране.


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