Швейцария попросила Узбекистан предоставить территорию для вывоза своих граждан из Афганистана

Руководитель узбекского МИД Абдулазиз Камилов 19 августа поговорил по телефону со швейцарским министром внешнеполитического ведомства и Федеральным советником страны Игнацио Кассисом. Основное внимание собеседники уделили обсуждению нынешнего положения дел в ИРА, в связи с чем, Швейцария попросила Узбекистан предоставить свою территорию для эвакуации своих жителей из Афганистана. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства иностранных дел республики.

Политики обсудили важные вопросы, связанные с текущим состоянием двустороннего взаимовыгодного партнёрства в различных сферах жизнедеятельности стран, а также эффективными шагами для дальнейшего укрепления сотрудничества. Основное внимание они уделили организационным и техническим направлениям эвакуационного процесса швейцарцев, которые находятся в настоящее время в Афганистане при помощи их вывоза через территорию узбекской республики.

Добавим, что ранее на официальном сайте МИД была опубликована информация, согласно которой руководство Узбекистана поддерживает намерение внутриафганских сил сформировать инклюзивное правительство.