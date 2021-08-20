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Швейцария попросила Узбекистан предоставить территорию для вывоза своих граждан из Афганистана

  • 20.08.2021, 13:14,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Швейцария попросила Узбекистан предоставить территорию для вывоза своих граждан из АфганистанаРуководитель узбекского МИД Абдулазиз Камилов 19 августа поговорил по телефону со швейцарским министром внешнеполитического ведомства и Федеральным советником страны Игнацио Кассисом. Основное внимание собеседники уделили обсуждению нынешнего положения дел в ИРА, в связи с чем, Швейцария попросила Узбекистан предоставить свою территорию для эвакуации своих жителей из Афганистана. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства иностранных дел республики.

Политики обсудили важные вопросы, связанные с текущим состоянием двустороннего взаимовыгодного партнёрства в различных сферах  жизнедеятельности стран, а также эффективными шагами для дальнейшего укрепления сотрудничества. Основное внимание они уделили организационным и техническим направлениям эвакуационного процесса швейцарцев, которые находятся в настоящее время в Афганистане при помощи их вывоза через территорию узбекской республики.

Добавим, что ранее на официальном сайте МИД была опубликована информация, согласно которой руководство Узбекистана поддерживает намерение внутриафганских сил сформировать инклюзивное правительство.


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