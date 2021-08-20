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Президент Европейского Союза пригласил казахского лидера совершить визит в Брюссель до конца года

  • 20.08.2021, 15:32,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Европейского Союза пригласил казахского лидера совершить визит в Брюссель до конца годаПрезидент казахской республики Касым-Жомарт Токаев 19 августа принял вступившую в должность Спецпредставителя ЕС по Центральноазиатскому региону Тери Хакалу, которая вручила ему письмо от главы Евросоюза Шарля Мишеля. В послании Мишель официально пригласил руководителя Казахстана посетить Брюссель до конца этого года. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Токаева.

Казахский лидер отметил, что в стране высоко ценится активное развитие сотрудничества с зарубежной организацией в таких областях, как торговля, экономика и инвестиции. Государство считается одним из главных торговых партнёров ЕС в ЦА. Так, согласно результатам прошлого года, товарооборот между сторонами достиг двадцать четыре миллиарда американских долларов.

Отдельное внимание собеседники уделили на непростую ситуацию в афганской республике. Токаев сообщил, что весьма обеспокоен тем, что могут появиться угрозы, связанные с резкими изменениями военно-политической ситуации в ИРА. Особо подчёркнуто, на участь государств Центральной Азии в настоящее время выпала основная тяжесть рисков.

С обеих сторон выражена надежда на скорейшее обеспечение стабильности в Афганистане, установление общественного порядка во всех провинциях страны, соблюдение всех основных человеческих прав и свобод, организацию свободной эвакуации из международного аэропорта Кабула. Наряду с этим, собеседники сообщили друг другу о полной готовности поддерживать контакты вышеуказанной проблематике, учитывая её важность для связей между странами ЦА и Евросоюза.

Кроме того, Хакалу одобрила проведение в Женеве 12-ой министерской конференции ВТО под председательством казахского государства, отметив, что данное мероприятие состоится на высшем организационном уровне.


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