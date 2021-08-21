В Армении за два года было посажено 702 тысячи 280 деревьев. 

В Армении в рамках инициативы "10 миллионов деревьев" за два года было посажено 702 тысячи 280 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды.



Отмечается, что Еревану и общинам весной было выделено 161 480 деревьев.



В областях Лори, Тавуш, Сюник, Ширак, Арагацотн, Котайк, Гегаркуник в 2020 году было посажено 339 тысяч деревьев, в 2021 – 201 800. Программа реализуется не за счет средств из госбюджета.



Все деревья были посажены за счет донорского финансирования, средства из госбюджета на эти цели не выделялись.