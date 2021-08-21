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Элина Даниелян стала Чемпионкой Европы-2021 среди женщин

Элина Даниелян стала Чемпионкой Европы-2021 среди женщин 
Лидер женской сборной Армении по шахматам, гроссмейстер Элина Даниелян стала Чемпионкой Европы-2021 среди женщин.

В чемпионате участвовали: Нино Бациашвили (Грузия, 2487), Бела Хотенашвили (Грузия, 2471), Лела Джавахишвили (Грузия, 2470), Гюнай Мамедзаде (Бакинская Республика, 2460), Мери Арабидзе (Грузия, 2438), Ольга Гиря (Россия, 2425), Ольга Баделько (Беларусь, 2418), Юлия Осьмак (Украина, 2418), Наталия Букса (Украина, 2413), Ирина Бульмага (Румыния, 2413), Александра Мальцевская (Россия, 2409), Дейманте Даулите (Франция, 2408), Элина Даниелян (Армения, 2407).

  Источник:FMG NEWS
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