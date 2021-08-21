Лидер женской сборной Армении по шахматам, гроссмейстер Элина Даниелян стала Чемпионкой Европы-2021 среди женщин.
В чемпионате участвовали: Нино Бациашвили (Грузия, 2487), Бела Хотенашвили (Грузия, 2471), Лела Джавахишвили (Грузия, 2470), Гюнай Мамедзаде (Бакинская Республика, 2460), Мери Арабидзе (Грузия, 2438), Ольга Гиря (Россия, 2425), Ольга Баделько (Беларусь, 2418), Юлия Осьмак (Украина, 2418), Наталия Букса (Украина, 2413), Ирина Бульмага (Румыния, 2413), Александра Мальцевская (Россия, 2409), Дейманте Даулите (Франция, 2408), Элина Даниелян (Армения, 2407).