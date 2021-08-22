Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Собеседники обсудили ситуацию в регионе и происходящие там последние события. Они подчеркнули важность возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению длительного мира и стабильности в регионе. Стороны коснулись также двусторонних отношений Армении и Франции и перспектив углубления сотрудничества в ряде сфер.