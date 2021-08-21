﻿ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном



21 августа министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.



Араик Арутюнян пожелал удачи Арарату Мирзояну в важном деле преодоления внешнеполитических вызовов.



Собеседники коснулись ситуации в Арцахе, а также предпринимаемых шагов по решению гуманитарных и социальных вопросов, и в этом контексте, отметили важность укрепления постоянной связи и сотрудничества между государственными ведомствами Армении и Арцаха.



Министр Мирзоян и президент Арутюнян подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта и его длительного и устойчивого политического решения в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, особо отметив важность признания права народа Арцаха на самоопределение и жизнь на своей исторической родине.



В ходе встречи также была обсуждена обстановка, сложившаяся в результате провокационных действий азербайджанских ВС.