﻿ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном


 
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

 Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном
Министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

21 августа министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

Араик Арутюнян пожелал удачи Арарату Мирзояну в важном деле преодоления внешнеполитических вызовов.

Собеседники коснулись ситуации в Арцахе, а также предпринимаемых шагов по решению гуманитарных и социальных вопросов, и в этом контексте, отметили важность укрепления постоянной связи и сотрудничества между государственными ведомствами Армении и Арцаха.

Министр Мирзоян и президент Арутюнян подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта и его длительного и устойчивого политического решения в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, особо отметив важность признания права народа Арцаха на самоопределение и жизнь на своей исторической родине.

В ходе встречи также была обсуждена обстановка, сложившаяся в результате провокационных действий азербайджанских ВС.

  Источник:FMG NEWS
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