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В Азербайджане ежедневно регистрируют более 3000 случаев коронавируса

В Азербайджане ежедневно регистрируют более 3000 случаев коронавирусаОперативный штаб при кабинете министров Азербайджана 22 августа проинформировал о количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, за последние 24 часа зарегистрированы 3069 новых случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

По данным оперативного штаба, 1180 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 391 506 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 345 783 человека благополучно прошли лечение, 5308 пациентов клиник скончался.

Стоит отметить, что в последнее время болезнь коронавирусом вновь перешла в наступление, и в Азербайджане заметно увеличилось количество суточных заражений, а также количество летальных исходов.

Представители минздрава считают, что необходима третья доза вакцины чтобы остановить смертельный вирус.


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