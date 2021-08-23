В Костанае появится современная многофункциональная больница на 400 мест

В казахстанском городе Костанай будет построена современная многофункциональная больница на 400 мест. Об этом и других мероприятиях, проводимых в сфере здравоохранения рассказал аким региона Архимед Мухамбетов, пишет информагентство «Казинформ».

По словам чиновника, больница будет оснащена новейшим оборудованием: маммографом, рентгеновским аппаратом, денситометром, аппаратами КТ и МРТ. Кроме того, до конца 2021 года для других лечебно-профилактических учреждений области планируется приобрести различную технику для диагностики больных, хранения и транспортировки вакцин.

Также ведется активная работа по восстановлению объектов здравоохранения. В 9 медицинских организациях производится капитальный ремонт, а в 17 – плановый ремонт.

Мухамбетов остановился и на вопросе привлечения молодых специалистов. Он отметил, что в 2020 году в область прибыли 186 выпускников. Уже в конце августа в регион приедет очередная группа медработников. Для молодых врачей предусмотрены выплата подъемного пособия и предоставление арендного жилья на 3 года. В нынешнем году квартиры получили 54 человека.