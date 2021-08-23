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Двое не компания. Плюсы и минусы работы в одной фирме с любимым человеком

  • 23.08.2021, 18:42,
  • Развлечения » Мода и Стиль
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Двое не компания. Плюсы и минусы работы в одной фирме с любимым человеком
Двое не компания. Плюсы и минусы работы в одной фирме с любимым человеком Двое не компания. Плюсы и минусы работы в одной фирме с любимым человеком 
Я и мой парень работаем в одной крупной компании, в разных отделах. Мы редко пересекаемся по рабочим вопросам, но, конечно, обедаем вместе и ездим в офис вместе. Моя мама говорит, что совместная работа может повредить нашей будущей семейной жизни. Неужели это правда? Мне не хочется рисковать отношениями, но и увольняться сейчас совсем не время. Подскажите, как лучше поступить?

Марина, 23 года

Ситуация, когда пара работает вместе, нередка. Для одних это становится идиллией, а для других такой расклад превращается в кошмар. Даже специалисты не могут дать однозначной рекомендации – стоит ли строить близкие отношения в одном рабочем коллективе, так как каждый случай индивидуален. Для того чтобы принять взвешенное решение, необходимо рассмотреть, какие минусы и плюсы сулит вам работа в одной компании.


Какие плюсы можно извлечь из совместной работы?



  • Вы действительно проводите много времени вместе, даже если перерабатываете.

  • У вас масса общих тем для разговора, вы находитесь на одной волне, в одном поле. А ведь именно общие интересы и темы для разговора – это очень важная составляющая гармоничных отношений.

  • У вас есть как минимум один «свой» человек в коллективе, на поддержку которого вы можете рассчитывать (мы ведь говорим о по-настоящему партнерских отношениях?).


Какие подводные камни могут ожидать пару, которая работает в одной компании? Сложности могут появиться, если:



  • партнеры работают в одном отделе и их функционал пересекается;

  • один из партнеров находится в прямом подчинении у другого.


Неочевидной, но очень распространенной причиной разлада может послужить успешный карьерный рост одного партнера на фоне про-фессиональных неудач другого, которые невозможно скрыть, работая вместе. Парам, работающим в одном коллективе, порой приходится сталкиваться с повышенным вниманием коллег к их личным взаимоотношениям.


Важно понимать, что совместная работа обостряет уже существующие проблемы в отношениях. Если партнеры не умеют общаться уважительно, это выльется в конфликты – как на работе, так и в семье.


Будни вы проводите в разных отделах и редко пересекаетесь по рабочим вопросам, ни один из вас не является начальником другого. Таким образом, в вашем случае проблемой могут стать ревность к успехам друг друга и пересуды излишне внимательных сотрудников, которые, вероятно, будут сопровождать ваши неизбежные разногласия (а какая пара обходится без размолвок?).


К тому же личного времени у каждого из партнеров почти не остается. И то, что в самом начале отношений кажется счастьем, постепенно превращается в труднопереносимые «кандалы».


Если вы примете решение работать вместе и дальше, не замыкайтесь друг на друге, старайтесь выделять время только для себя. Всегда уважительно относитесь к партнеру и старайтесь оставлять рабочие проблемы в офисе, а домашние – дома. Это сложно, но, если научиться контролировать себя, то вполне возможно, что ваш союз не только не пострадает от дополнительных треволнений, но и окрепнет, так как вы научитесь поддерживать друг друга в разных сферах жизни. А сменить работу в случае возникновения разногласий вы всегда успеете.


  Источник:FMG NEWS
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