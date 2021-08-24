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В объятьях офиса. Как обустроить идеальное пространство для эффективной работы

  • 24.08.2021, 18:42,
  • Развлечения » Мода и Стиль
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В объятьях офиса. Как обустроить идеальное пространство для эффективной работы
Английский философ Джереми Бентам, стремясь создать идеальную тюрьму, разработал проект под названием Паноптикон. В центре строения находилась башня с матовыми стеклами вместо стен. Стражи могли заглядывать в любую камеру, причем заключенные не знали, наблюдают ли за ними в данный момент. И сегодня менеджеры в офисе часто располагаются таким образом, чтобы следить за подчиненными. Эффективна ли эта система и какое рабочее место наиболее комфортно с психологической точки зрения? Мы отобрали научно подтвержденные экспериментами данные о влиянии офиса на человека.

СТЕРИЛЬНОСТЬ И МИНИМАЛИЗМ


Фредерик Тейлор, теоретик и практик системы повышения производительности труда, первым начал говорить об устранении всего лишнего на рабочем месте. Хотя это касалась заводских условий, мода на сравнение труда белых воротничков с процессами на фабриках принесла моду на тейлоризм и в офисные помещения. Во многих компаниях подобная система управления существует до сих пор: ее легко отличить по минимализму и стерильности.


Но работает она неэффективно. В спартанском дизайне производительность труда, как показывает множество исследований, практически не растет. Возможно, это самое антипсихологичное пространство для работы, когда-либо придуманное человечеством. Есть предположение, что большое число самоубийств на китайском заводе, производящем iPhone, связано именно со стерильной средой, которая там царит в соответствии с требованиями Apple.


КОНТРОЛЬ НАД ПРОСТРАНСТВОМ


Психологические исследования доказали – нам просто необходима возможность регулировать температуру воздуха и освещенность, сохранять приватность рабочего места, переставлять мебель, вешать картины и постеры, размещать растения и тому подобное. В офисе нам важно чувствовать себя комфортно, безопасно и вовлеченно. Самое лучшее рабочее место – то, где мы можем реализовать свою идентичность. Преобразовать его можно с помощью любимых вещей, сувениров, фотографий и картин.


Часто в компаниях внешний вид помещения определяется исходя из соображений управляющего. На первый взгляд, кажется логичным: если позволить всем выражать себя на рабочем месте по-особому, это приведет к анархии. Но не кажется ли лицемерием и другое – позволять одному решать проблему окружающей среды для тысяч людей?


Как все же организовать рабочее место для эффективной работы? Этим вопросом задались исследователи пространства офиса. В эксперименте, поставленном в коммерческой компании в Лондоне, офисных работников попросили провести рабочий день в новых условиях. Они должны были выполнять обычную работу в одном из четырех вариантов пространства:


1. Стерильное помещение, где есть только необходимое: стол, кресло, канцелярские принадлежности.


2. Окультуренное помещение, где экспериментаторы разместили шесть фотографий растений (80 на 80 см) на стенах и шесть растений в горшках.


3. Помещение, в котором человек сам может расставить или убрать эти же картины и растения.


4. Переделанное пространство: после создания работником собственной атмосферы по третьему варианту экспериментаторы приходили и переставляли все, как во втором варианте.


Интересно, что в окультуренном помещении производительность труда выросла на 15% в сравнении со стерильным офисом. А в офисе, где все было расставлено самим работником, – почти на 30%. И лишь в четвертом варианте производительность оказалась такой же, как в стерильном офисе. Люди тратили время, организуя свое пространство, и, когда их помещение переделывали, были крайне разочарованы, а некоторые даже выражали желание ударить экспериментатора.


ОФИС СО СМЫСЛОМ


Почему возможность управлять своим пространством приводит к таким поразительным результатам? Ответ простой – наполнение рабочего места, где человек проводит почти треть своей жизни, смыслом благоприятно сказывается на общей физиологии. При исследовании в Южной Корее была изучена связь между контролем работника над пространством и его концентрацией при выполнении задач. Ученые выявили определенные взаимосвязи. Например, когда офисный работник может управлять своим местом, концентрация внимания увеличивается, а влияние шума и других негативных факторов на него снижается.


Исследователи считают, что определенно влияют на зрение и восприятие, умственные способности, эмоциональное состояние и подверженность стрессу работников следующие факторы: уровень света и его распределение, звуки и шум, пространственная и социальная плотность, температура и качество воздуха, окна и вид из окон, контроль.


Освещение и фотобиология


Нам больше нравятся светлые помещения, а естественный свет просто необходим. Сочетание прямого и непрямого света кажется нам привлекательным и приносит удовлетворенность работой. В одном любопытном исследовании сотрудникам предлагали носить измерители освещения в течение рабочего дня. В результате выяснилось, что общение между людьми становилось дружелюбным при освещенности в 1 000 люкс не менее 20 минут в день. Если освещенность офиса уменьшалась, общение становилось более напряженным.


Звуки и шум


Традиционно считается, что офисы открытого плана снижают затраты, позволяют быстро и дешево сделать перестановку и вмещают больше людей. В пятидесятые годы появилось убеждение, что в таких офисах людям проще общаться. Но недавние исследования доказали, что должен быть баланс между индивидуальной работой и общением, иначе теряют все – и работники, и работодатель. Около 50% времени практически все специалисты работают сольно, и общение в такое время им противопоказано. У работников умственного труда после переезда из закрытых офисов в открытые пространства удовольствие от общения и кооперации с коллегами, как правило, снижается, а недовольство от проходящих мимо людей, случайных разговоров и шума увеличивается. Посторонние звуки нарушают концентрацию, негативно влияют на память и приводят к ошибкам в работе. Исследования шведских ученых доказали, что офисы среднего размера, в которых размещается от 10 до 24 работников, создают наибольший риск для эмоционального и физического здоровья.


Одним из методов борьбы с отвлекающими факторами стали перегородки между рабочими столами. В восьмидесятых годах прошлого столетия во многих офисах начали устанавливать разделительные панели высотой в 165 см или выше. За прошедшие годы, вероятно в целях экономии, эта высота снизилась.


Плотность и риски


Такие параметры, как пространственная плотность (количество квадратных метров на работника) и социальная плотность (количество работающих в офисе) взаимосвязаны. Высокая социальная и низкая пространственная плотность создают ощущение скученности, и это, как правило, приводит к стрессу.


Если рабочее место меньше 4,5 квадратного метра, это увеличивает риск недовольства личным пространством, а значит сказывается на отношении к работе. Помогают выделить свое пространство территориальные маркеры. С их помощью повышается уровень удовлетворенности обстановкой и в целом работой. Кстати, работники с высоким статусом маркируют свои пространства гораздо чаще и активнее людей с более низким статусом.


Растения и польза


Цветы действуют на нас просто чудесным образом. Когда они рядом, мы чаще улыбаемся и смеемся, у нас повышается настроение и уменьшается боль, мы становимся романтичнее и целеустремленнее.


Можно подобрать растения, которые очищают воздух от вредных взвесей, обогащают его кислородом и борются с пылью. Каждое растение может быть в чем-то непревзойденным экспертом. Поиски таких растений проводились в том числе аэрокосмическим агентством НАСА для использования на космических станциях. Наиболее полезными признаны: пальма арека (chrysalidocarpus lutescens), которая потребляет углекислый газ и производит кислород, тещин язык (sansevieria trifasciata) – его еще называют «растением спальни», потому что оно конвертирует углекислый газ в кислород по ночам, – и денежное дерево (epipremnum aureum), очищающее воздух от формальдегидов и других летучих веществ.


Вы сможете работать на 15% эффективнее, если просто расставите любые растения в кабинете. Фэн-шуй тут не требуется – ставить можно там, где это нравится людям и растениям, которые вместе сосуществуют в офисе.


Окна и отдых


В Голландии по закону рабочий стол должен находиться не далее пяти метров от окна. Исследования показали, что окна повышают не только производительность труда, но и общую удовлетворенность от жизни и работы.


Вид из окна тоже немаловажен. Исторически мы проводили большую часть времени в лесах, полях и у водоемов. Эксперименты подтвердили, что уровень стресса снижается, даже если мы просто посмотрим фильм о природе или взглянем в окно.


КРЕАТИВНЫЙ ШУМ

Шум – один из наиболее изученных стрессоров. Высокий его уровень ведет к физическим заболеваниям. Считается, что шум до 55 децибел вполне приемлем, а уровень в 85 децибел, эквивалентный шуму машин на оживленной трассе, вторгается в мыслительные процессы, и течение мыслей постоянно прерывается, не завершаясь.

Другое исследование показало, что уровень шума в 70 децибел действительно сбивает с логических мыслей, но заставляет думать более креативно.

БЕЗ ПАУЗ МЕЖДУ НОТ

К тому же офисные работники часто жалуются на то, что им приходится слушать разговоры других. Одно из перспективных направлений борьбы с таким шумом – маскирующие, длящиеся звуки без смены тональности.

Маскировочный звук делает речь в радиусе 4–5 метров неразборчивой, и другие люди в офисе могут полностью сконцентрироваться на работе.

При маскировании звуков продуктивность вырастает на величину от 8 до 38%, удовлетворенность работой – на 100%, а уровень стресса снижается на 27%.

Сегодня существуют специальные системы внедрения маскировочного шума в офисах.

Для этого можно использовать так называемый розовый шум или музыку в технике легато, без пауз между нотами.

ЕЩЕ РАЗ О КОНТРОЛЕ


Управляйте своим рабочим пространством – и вскоре вы увидите, что работать стало интереснее, увеличилась и эффективность. Если мы можем самостоятельно контролировать уровень освещения, это приводит не только к позитивным изменениям в работе, но и к экономии электричества. Такая же ситуация с кондиционированием и вентиляцией. Как было доказано, мы можем игнорировать даже отвлекающие и мешающие факторы, если контролируем пространство в других сферах. Если у вас нет возможности избавиться от раздражителей, по крайней мере создавайте условия для восстановления среды.


ФАКТЫ

От 15 до 50% всего населения, в зависимости от страны, работает в офисах.

До 90% своего времени люди проводят в помещениях. Важность рабочих пространств в экономике не всегда осознается.

За время жизни здания:

85% стоимости уходит на зарплату и выплаты работникам;

7% – на строительство здания;

4% – на расходы по обслуживанию здания;

4% – на прочие расходы.

Стремление организации уменьшить затраты в ущерб среде офиса (освещение, отопление, кондиционирование) может иметь далеко идущие поведенческие последствия для персонала и в итоге для компании. Забота о быте сотрудников повышает производительность труда. И это, кстати, дает немало: 2–5% роста производительности эквивалентны капитальным затратам на строительство здания.

Фото: dotshock/Shutterstock.com

  Источник:FMG NEWS
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