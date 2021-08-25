Как перестать переоценивать собственные силы и научиться судить о себе адекватно

Оценивая свои способности и навыки, порой мы даже не думаем, что объективно переоцениваем собственные силы, знания и ресурсы. Эффект самоуверенности – распространенная человеческая особенность. Привычка ставить себя выше других и искренне полагать, что собственные силы и знания гораздо глубже и эффективнее, чем у окружающих. Искренняя вера в то, что «Я – умнее, честнее и добрее» может серьезно осложнить адекватное восприятие реальности и отношения с людьми.

Где мы чаще всего уверены

1. Знания и интеллект

Абсолютная уверенность в собственном широком кругозоре объясняет нежелание узнавать новое и интеллектуально двигаться. Это, безусловно, абсолютно проигрышная позиция. Жизнь – это постоянное движение и развитие. Информация обновляется крайне быстро. Интеллектуальный рост – это жажда учения и обладания новыми знаниями и навыками. Настоящий профессионализм – это учеба и адекватное восприятие конструктивной критики.

2. Собственная правота

При эффекте самоуверенности, вам никогда не допустите мысль, что, возможно, вы ошибаетесь. Конечно, нет, существует единственно правильная точка зрения и она ваша. А в неудаче, безусловно, виноваты другие люди, внешние условия и прочие катаклизмы. Вы правы, просто обстоятельства сложились неудачным образом и вообще вас подвели и подставили. Увы, это не так. Собственная адекватность и компетентность – это умение признать оплошности, исправить их и вынести правильный урок из случившегося. Попытки обвинить других в собственных ляпах рано или поздно плохо обернутся.

3. Исключительность и незаменимость

Собственная уникальность и незаменимость – не что иное, как миф. Таланты, свойства характера, хорошие и редкие качества – все это не эксклюзивно. Более того, есть кто-то более талантливый, трудоспособный, умный и добрый. И пока вы тратите время на демонстрацию своей исключительности, кто-то постоянно развивает и приумножает свои положительные качества и навыки.

4. Знание об истинном пути

Вы готовы помочь разобраться в любой проблеме, но искренне полагаете, что только ваш совет поможет ее решить. Только вы знаете как стать успешным, найти свою любовь, добиться определенной позиции в обществе. И совершенно неважно, добились вы этого всего сами или нет. Важно убедить, что есть только один путь прийти к счастью, богатству, любви. Конечно, это говорит об узости мышления. Все люди разные – для начала нужно это принять. У каждого своего пути, свои ошибки и уроки. И у вас тоже.

5. Личные проблемы

При возникшей трудной жизненной ситуации вы искренне полагаете, что никто вас не поймет, и только ваша проблема – истинно глубокая и сложная. То есть по факту, вы превозносите собственные трудности (вместо того, чтобы попросить о помощи, например) и одновременно обесцениваете эмоциональные способности окружающих. И это все про эгоизм.

Почему мы себя переоцениваем

Эффект самоуверенности – очень распространенное явление. Дело в том, что нам гораздо проще оценить и сделать выводы о другом человеке, нежели о себе. «Судить» других – гораздо проще, чем признать собственные нелицеприятные качества.

Оценку других мы часто маскируем под правдолюбие, считая свои выводы исключительно благим делом. Себя мы оцениваем при этом, как минимум, жалея. Чаще всего по двум причинам: глубокое психологическое заблуждение в самовосприятии или навязчивое желание во что бы то ни стало выглядеть лучше в глазах окружающих. Обе причины уходят корнями, конечно же, в детство.

Как научиться адекватно себя оценивать