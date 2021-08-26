Очарованные властью. Поговорим о статусе

Максим и Андрей учатся в одной группе в университете. Максим пользуется авторитетом: если он предложит прогулять лекцию или собрать средства для детского дома, то его, скорее всего, поддержат. Мнение Андрея, кажется, не интересует вообще никого: его могут просто не услышать. Даже увидев их в первый раз, мы за пару минут безошибочно поймем, что у Максима высокий социальный статус, а у Андрея – низкий. Но чем определяется статус и что он делает с людьми? И можно ли его изменять?

Стремление к высокому статусу – одна из важнейших мотиваций поведения человека. Чем выше статус, тем больше шансов на выживание и продление рода. Власть – способность влиять на других – тоже часто связана со статусом.

Мы лучше распознаем лица высокопоставленных людей. Чтение эмоций на лице высокостатусного человека весьма полезно для выживания в небольших группах. При выполнении таких задач наша память работает лучше, потому что мозг выделяет на это больше ресурсов. А мозг никогда не тратит энергию впустую. Это говорит о том, что статус – чрезвычайно важная вещь.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТАТУС

И наши гены, и воспитание, и среда – все участвует в формировании статуса. На нем сказывается и то, что от нас не зависит, и то, что мы в силах изменить.

Важны физические данные: статус более рослого, сильного и привлекательного человека выше. Имеет значение отношение ширины лица к длине: чем больше этот показатель, тем выше уровень тестостерона. Такие мужчины агрессивнее, сильнее и финансово удачливее длиннолицых. Женщины с большей вероятностью согласятся на второе свидание с таким человеком.

Некоторые социальные теории говорят, что люди повышают свой статус в группе скорее путем производства важных выгод для всех, нежели путем агрессии. Тем не менее приобретению высокого статуса способствует угрожающая внешность, несмотря на то что это не имеет связи с общественным благом.

У экстравертов лучшие шансы на высокий статус, чем у интровертов. Невротизм негативно коррелирует со статусом у мужчин: они «не должны» чувствовать страх, сомнение и печаль. Даже красивое имя играет роль в повышении статуса: шансы получить работу у человека с хорошо звучащими именем и фамилией – многократно больше, чем у человека с неблагозвучными. Влияет и образование родителей и их отношение к образованию детей: наличие книг в доме подростка в 14 лет позволяет предсказать его будущий статус, учебу в университете и количество лет обучения.





КРЫСИНЫЙ СТАТУС



Как распределяется власть в крысином сообществе, решил разузнать Дидье Дезор, экспериментатор из лаборатории биологического поведения Университета Нанси.

Шесть зверьков ученый поместил в одну клетку, оставив им единственный ход к кормушке с пищей – через бассейн с водой. Вскоре в группе распределились роли, выделились два эксплуататора, которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый пловец и один не плавающий козел отпущения. Кормились крысы согласно рангам. Добытчики ныряли в воду и приносили пищу. Эксплуататоры отнимали еду, остальным доставались остатки после «пиршества». Независимая особь была достаточно сильна, чтобы добыть пищу и отстоять ее. Козла отпущения били все, и он довольствовался едой, от которой отказались остальные крысы.

Эксперимент повторяли в 20 клетках, и везде такая иерархия выстраивалась автоматически.

Любопытно, что, как бы ни смешивались животные разных социальных ролей, статусный порядок не менялся. Исследователи из университета Нанси продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных. Обнаружилась удивительная вещь – наибольший стресс испытывают доминанты. Страх потерять статус и привилегии лишает их спокойной жизни.





Наконец, большое значение имеет везение. Мы все знаем влиятельных людей, способных, если им будет угодно, по мановению мизинца превратить нас в пыль, и мы видим, что они малы ростом, тщедушны и не отличаются сообразительностью. Им просто повезло, ибо ничто в их жизни не могло предсказать такой стремительный взлет.

Статус существует в глазах других членов группы, и он стоит чего-то, пока связанная с ним власть реальна. Будем ли мы бояться и уважать Ким Чен Ына, если он появится в супермаркете по соседству и станет лезть без очереди? Однако окажись мы в Северной Корее, нам пришлось бы считаться с его статусом или расстаться с жизнью.

КАК СТАТУС МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА

О влиянии статуса на его обладателя свидетельствуют исследования.

Начальники лучше определяют эмоции других людей, чем подчиненные.

Те, у кого есть контроль над ресурсами, чаще выражают свои истинные чувства, у них больше позитивных эмоций и меньше негативных, они лучше принимают вознаграждение и хуже различают угрозы.

Высокий социальный статус избавляет от необходимости доказывать свою мужественность. Эксперименты показали, что люди с низким статусом больше озабочены этим и более старательно ходят в спортзал.

Доминирование в группе создает у других впечатление о компетентности обладателя высокого статуса, однако никакой связи между этими двумя параметрами нет. Нет и обратного эффекта: компетентность не обязательно приносит с собой статус (спросите об этом любого «ботаника»).

Чем ниже у мужчины статус, тем сильнее ему нравится большой бюст у женщин. Интересно, что если статус изменится в сторону повышения, то и предпочтение сместится к среднему размеру груди.

Чувство власти повышает оптимизм в восприятии риска и ведет к более рискованному поведению, например к незащищенному сексу с незнакомцами или развязыванию войны с соседом.

В ходе исследований люди с высоким и низким статусом по-разному относились к другим. Например, когда их просили написать букву «Е» у себя на лбу, то люди с высоким статусом писали так, чтобы было удобно читать самим, а люди с низким – чтобы было понятно другим. Высокостатусные были готовы со всей суровостью наказать тех, кто посмел смошенничать в игре, но, когда им самим предоставлялась такая возможность, они зна-чительно опережали в этом тех, чей статус был ниже.

Изучение власти и агрессии свидетельствует, что у хронически низкостатусных людей случайное обретение статуса ведет к некрасивому поведению – они более мстительны и коварны.

Высокий статус не только превращает мир вокруг в чашу изобилия, но и меняет восприятие этого мира. Человек небольшого роста, облеченный властью, кажется себе выше, больше и сильнее, чем он есть на самом деле, и, вероятнее всего, преувеличивает и свое могущество. Когда людям в экспериментах придавался высокий статус, они начинали воспринимать апло¬дисменты в свою честь как более громкие. Окружающие, как им представлялось, становились благожелательнее и смотрели с одобрением. Так что когда дороги перекрывают для проезда санов¬ника и люди в пробке с негодованием сигналят, он может думать, что это знаки приветствия и восхищения.

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

Быть милым и добрым человеком бесполезно в плане статуса. Увы, это так, несмотря на попытки социальных наук выработать концепции, которые бы объясняли мир с точки зрения общественного блага – исходя из того, что доброта и помощь ближним ценнее физической привлекательности или агрессивности.

Но есть другие средства. Уважения, влияния и известности тем больше, чем выше статус человека, и наоборот. Можно попробовать завоевать уважение и стать известным. Надежду на улучшение статуса как для самого человека, так и для его детей дает и образование.

Человек с высоким статусом реже использует в общении с другими местоимение «я». Происходит это оттого, что «я» – это постоянная проверка своего места в иерархии, проявление неуверенности, несовместимой с высоким статусом, обладатель которого предпочитает говорить «мы». Но если вы станете прямолинейно форсировать такое поведение, вы покажетесь высокомерным. Если хотите поэкспериментировать, попробуйте незаметно вынуждать своего собеседника говорить «я», а сами избегайте этого местоимения и пользуйтесь словами «мы» и «вы».

Исследования показали, что наш статус может меняться мгновенно в зависимости от ситуации. Это очень важное открытие, говорящее о том, что у нас всех есть задатки лидеров, а те, кого мы видим порой на месте лидеров, – часто ничуть не лучше и не способнее нас. Поэтому ищите достойное вас место и не позволяйте никому определять за вас вашу судьбу.