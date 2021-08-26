Пейнтбол с тортиком. Типы и психологическая польза офисных ритуалов

Есть у меня знакомый, который работает психологом в отделе персонала крупной компании. Ему категорически не нравится отмечать на работе свой день рождения. По причине убедительной: как, мол, я буду сегодня с человеком коньяк пить, а завтра его психологический портрет составлять и программу развития определять? На чужие дни рождения он также не ходит – неудобно, сам же не проставлялся, на подарки не скидывался. В итоге он упускает отличную возможность понаблюдать за одним из самых интересных феноменов современной культуры – ритуальным времяпровождением на рабочем месте. Ну, а мы – понаблюдаем. Хотя тоже не скидывались.

ПЛЕВОК В ВЕЧНОСТЬ

Вообще изначально работа и ритуальная активность в человеческом обществе были связаны нераздельно. Во-первых, считалось, что за работой следили боги, они же определяли успешность или неуспешность задуманного. И их нужно было как-то задобрить. Во-вторых, сама по себе трудовая деятельность чем-то естественным и правильным не считалась (для рабов – да, она была естественной и правильной, но их мнение как-то никого особо не интересовало). Латинское negotium (работа, дело) – это именно противопоставление логичному и правильному otium’у, досугу. А все, что неестественно, – нуждалось в дополнительном ритуальном «обосновании».

Рудименты рабочих ритуалов традиционного общества мы легко находим в самых разных сферах. Ученые, высевающие культуру вредоносных бактерий для эксперимента, считают, что кто-нибудь из участников действия обязательно должен хоть чуть-чуть чем-то болеть. Сталевары плюют в емкость с первым расплавом. Корабелы разбивают бутылку шампанского о нос построенного корабля. Логика тут ничем не отличается от логики земледельца, приносившего богине жертву, чтобы обеспечить ее благосклонное внимание и свою удачу. Плевок кажется странной заменой приношению. Но давайте не будем забывать, что для традиционного сознания вручение любого элемента своего тела – это акт безусловного доверия, причем имеющий сакральную природу. Что знахарка потребует для приворота и лечения? Правильно, волосы, ногти или слюну. Впрочем, корабелов и сталеваров (да и ученых) в последнее время все меньше и меньше.



КАК РАСПОЗНАТЬ?

Вот основные признаки рабочего ритуала:

1. Это действие, направленное на снижение стресса от постоянного нахождения на одном и том же месте, в компании одних и тех же людей.

2. В процессе должны участвовать если и не все сотрудники, то их значимое большинство. Конечно, масштаб может быть разный. Вполне возможен ритуал «внутренний», для одного отдела – но возможен и для всей компании.

3. Это должно быть регулярное действие, но не монотонно повторяющееся.



В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Но и офисная субкультура выработала свои ритуальные действия. Впрочем, их исток – не в традиционном обществе. Модерн, Новое время – вот точка возникновения современной культуры ритуалов. Именно тогда, когда Просвещение сломало традиционную культуру в Европе, возникла идея необходимости постоянного (а не только для пропитания) труда; сама система «хождения на работу» – это идея мануфактур и контор, специально организованных пространств для выполнения работы. То есть никого, в сущности, не спросили – а обязанность у всех появилась (понятно, что я упрощаю). А спустя не такой уж длительный срок (по историческим меркам) – никто уже и не вспоминает, что было иначе.

Есть общая данность: пять дней в неделю ты должен проводить в одном и том же месте – и, даже если ты сменишь место работы, ничего, в сущности, не изменится. Понятно, что бывают исключения – но общая тенденция такова. И пока противники современного образа жизни активно выступают по этому поводу, говоря, что с понедельника по пятницу все мы погружаемся в ситуацию постоянного стресса, давайте разберемся – что полезного и нужного в этой пресловутой пятидневке?

Во-первых, мы успокаиваемся, когда совершаем привычные и повторяющиеся действия.

Тут работает очень древняя часть нашей психики, унаследованная от высших животных. Если вы читали книжки об охоте, то обращали внимание, что постановка ловушек на постоянных тропах животных очень эффективна. При том, что никаких проблем с тем, чтобы сойти с тропы и пойти, например, на водопой через кусты у тигра или слона нет, – но привычная дорога комфортней для животного. Имеющие домашних питомцев – тоже легко вспомнят, что они предпочитают привычный распорядок. Так же и любой из нас, оказываясь в напряженной ситуации, с большей долей вероятности будет прятаться от нее за поведением, которое связано с повторяющимися и обыденными действиями. Но постоянное хождение на работу – это все-таки не очень стрессовая ситуация. Вернее, она таковой не воспринимается – пока дело не доходит до того, что мы сталкиваемся с настоящим, живым трудоголиком. Приятно то, что в России таковых… Ну, сами понимаете…

Во-вторых, мы успокаиваемся, когда едим. Или курим. Или пьем что-нибудь. В общем – стимулируем слизистую оболочку ротовой полости. Именно это дедушка Фрейд называл «оральной фиксацией» – описывая способ, когда человек постоянно снимает стресс, возвращаясь к самому первому способу, который он узнает: сосанию материнской груди (в символической форме). Дедушку Фрейда понимание механизма не спасло от постоянного курения сигар, рака гортани, тридцати с лишним мучительных операций и смерти. Но это не повод считать, что он был неправ. Самый яркий пример – это популярность у детей в начальной школе «отмечания» дней рождения в форме, когда именинник приносит в школу пару пакетов конфет и раздает их всем.

МЕНЯЕМ МАСКИ

От детских забав – перейдем к жизни взрослой. Для начала давайте задумаемся: в чем должен заключаться рабочий ритуал, если его ключевая функция – снятие стресса? Ответ для постоянного читателя, привыкшего к психологическому способу восприятия мира, лежит на поверхности: нужна смена социальных масок. Если мы постоянно видим одно и то же – то хочется увидеть и что-то другое. Но эта перемена не должна быть полной – иначе будет слишком непривычно, а потому еще более стрессогенно. Сосед по офису не должен стать абсолютно непохожим сам на себя. Именно поэтому, казалось бы, столь успокаивающая нервы форма, как маскарад, непопулярна в офисном мире: чересчур меняться неправильно. Он должен хотя бы на время показать какие-то свои новые качества – но и старые пусть остаются при нем. Поэтому советский вариант «ритуальное награждение передовиков производства» – не подходит, роли не меняются.

Ну, и еще одно очевидное – это уже описанное мной поглощение пищи. Или напитков. Или того и другого вместе. Не случайно – а вот теперь попрошу как раз припомнить те ритуалы, в которых вам, читатель, довелось участвовать, – все, что приходит на ум, так или иначе связано с выпить/закусить (ну, на край – чаю попить с тортиком). День рождения, отмечающийся в кругу сослуживцев? Тут и вопросов не возникает. «Прописка» новичка после первой зарплаты? Проводы сотрудника (на пенсию или «в свободное плавание»)? Тоже не обойдется без стола. И самое интересное – даже если делается попытка обойтись без еды/выпивки – например, совместно заняться спортом, – то после пейнтбола или боулинга люди что делают? Ага. Вот то-то.

Отсюда вывод для тех, кто обеспокоился психологической атмосферой у себя в отделе/фирме. Понятно, что хочется «как-то непохоже на остальных». Но, увы, проблема вполне стандартная – и решения у нее стандартные. Если чувствуете, что чересчур сильно устают друг от друга ваши коллеги/подчиненные, – не изобретайте велосипед. Для начала – попробуйте устроить нечто, что соответствует основным критериям: не про работу и с выпить-поесть. Если сработает и напряжение снизится – люди сами предложат повторить процесс. И потихоньку установится ритуал. Что, кстати, благотворно скажется на показателях. Глядишь, всем и премию выпишут. Можно будет лишний раз в боулинг сходить…

ЛИЧНАЯ АРМИЯ

Отдельно надо отметить еще один вариант «применения» (вернее, попыток использования) рабочих ритуалов – team building, формирование общности. Особо он популярен у топ-менеджеров крупных компаний – понятно, если в холдинге несколько тысяч человек работают, так очень хочется воспринимать их как свою маленькую армию, единым фронтом готовую выступить на защиту интересов собственника. Для чего нанимаются многочисленные залы, привозятся (что-то знакомое, правда?) кучи еды, заказываются известные артисты. Люди сидят, едят на халяву, слушают концерт, говорят служебные благодарности… и разъезжаются со своими постоянными сослуживцами на собственные посиделки. Увы – нарушается главный принцип: если со всей массой своих коллег по компании ты постоянно не видишься – то и мотивации снимать стресс у тебя нет.

P. S. А у приятеля моего – скоро опять день рождения. Может, удастся его убедить, что польза от него будет. Хотя бы для отдела персонала. А то уж очень там все от него стрессуют…