Как научиться убеждать людей: способы и примеры убеждения

Навык убеждения очень помогает в повседневной жизни. Он позволяет добиваться своих целей вне зависимости от ситуации. Может сложиться впечатление, что умение убеждать дано от природы. На самом деле, его можно развивать и совершенствовать.

В статье мы рассмотрим, в чем отличие убеждения от манипуляции, основные законы и методы убеждения людей, какие слова и фразы помогут убедить собеседника.

Отличие убеждения от манипуляции

Способность убеждать людей – один из гарантов успешности. Это умение очень ценно в бизнесе и личных отношениях. Кроме того, оно помогает укрепить собственную самооценку. Умение убеждать нередко путают с манипуляцией. Эти термины имеют между собой мало общего.

Главное отличие убеждения от манипуляции в конечной цели. Манипуляторы стремятся склонить человека к тому, что противоречит его стремлениям и желаниям. Убеждение не навредит человеку в долгосрочной перспективе. Оно не идет вразрез с мнением и желаниями собеседника.

Убеждение предполагает, что человек внутренне соглашается с предложением. В конечном итоге это приносит ему пользу. Взаимоотношения от этого никак не страдают. Манипуляторы же готовы использовать любые методы. Для них неважно, чем обернется для собеседника принятое решение.

Главные законы убеждения

Умение убеждать людей основано на определенных законах взаимодействия. Они подтверждают необходимость аргументировать свою позицию. При этом крайне важно учитывать интересы собеседника.

Выделяют три основных закона убеждения:



Закон дружбы. Чтобы расположить к себе человека, нужно наладить с ним дружеские отношения. Это позволяет акцентировать внимание на том, что все просьбы и предложения не имеют корысти.

Закон конформизма. Статистика показывает, что 85% населения характерен конформизм. Эти люди ориентируются на одобрение общества. Чтобы склонить их на свою сторону, достаточно упомянуть, что общество это поощряет.

Закон контраста. Он основан на том, что все познается в сравнении. Необходимо предложить человеку два варианта, где один будет иметь преимущества на фоне другого.



Как убеждать людей: психологические приемы

Тем, кто хочет научиться убеждать людей, нужно ознакомиться с основными приемами и техниками. Только после этого можно переходить к практике. Такие приемы используют и в обратную сторону. Зная их, можно предотвратить манипулирование со стороны мошенников, навязчивых продавцов или агитаторов религиозных сект.

К эффективным приемам убеждения в психологии относят:



Согласие в главном. Этот прием основан на получении согласия на главные требования. После этого можно приступать к интересующим деталям.

Следующий прием основан на изначальном согласии с оппонентом. Когда бдительность человека будет усыплена, нужно озвучить необходимое утверждение с весомой аргументацией. Главное, чтобы аргументы были сильные.

Акцентирование внимания на слабости доводов оппонента. Важно делать это ненавязчиво, между делом. Это поможет обесценить теорию собеседника.

Прием «Согласие» строится на вызывании положительного отклика у собеседника. Разговор нужно начинать с моментов, которые наиболее важны для человека. Перед тем, как перейти к убеждению, необходимо несколько раз согласиться с оппонентом.

Двоякая аргументация. Этот прием подходит для убеждения наиболее непреклонных собеседников. В разговоре с ними нужно говорить не только о плюсах, но и о минусах своей теории. Самокритика располагает таких людей и завоевывает их доверие.



Методы убеждения для разных типов собеседников

К каждому человеку должен быть определенный подход. При подборе метода убеждения нужно учитывать возраст и тип личности собеседника. Дети и люди преклонного возраста считаются наиболее внушаемыми. При общении с ними можно использовать более мягкие методы убеждения. На рабочем поприще в ход пойдут наиболее действенные приемы аргументации и убеждения.

Если речь идет о необходимости воздействия на коллектив, подходящим методом убеждения станет заражение. Эта форма воздействия предполагает передачу эмоций от одного человека к другому. Основная цель такого метода – заразить мотивацией и нацеленностью на успех. Такой метод часто используют в больших рабочих коллективах.

К эффективным способам убеждения в риторике относят:



Система «Да, но…» актуальна в тех случаях, когда человек категорически против выдвинутой идеи. Сначала необходимо согласиться с ним и только потом – озвучить аргументы. Это даст преимущество, даже если изначально собеседник настроен скептически.

Использование противоречий подойдет для ситуаций, когда у оппонента слишком много аргументов. Необходимо активно слушать его, пытаясь обнаружить противоречия в его доводах. В конечном итоге это позволит усомниться в правильности его убеждений.

Фундаментальный метод основан на использовании неопровержимых фактов. Доводы в споре нужно подкреплять статистикой с точными цифрами. С точки зрения психологии они всегда вызывают доверие.

Следующий способ эффективного убеждения основан на аргументации мелкими деталями. С возражениями придется работать более изящно, используя факты в качестве аргументов. Для убеждения подойдет мнение экспертов и статистические данные.

Метод выведения сопровождается обесцениванием информации, озвученной оппонентом. Для этого стоит привести существенные доводы. Такой способ убеждения собеседника не подойдет для ведения бизнес-переговоров.

Косвенный способ убеждения актуален в тех случаях, когда человек и так размышляет в нужном направлении. Необходимо ненавязчиво одобрить его выбор. Если делать это напрямую, собеседник может расценить это как лесть, поэтому нужно действовать аккуратно.



При подборе психологического приема убеждения нужно ориентироваться на тип личности собеседника. Одни люди легко поддаются на уловки, а другие – категорически отказываются менять свое мнение.

Желательно использовать следующие элементы и способы убеждения:



Если собеседник склонен сомневаться в своих действиях, для его убеждения подойдет метод согласия в главном. Сначала нужно поощрить человека и только потом выдвинуть определенную мысль.

При общении с человеком, имеющим принципиальную позицию, нужно использовать метод инверсии. Он строится на разрушении аргументов оппонента. В итоге он сам станет сомневаться в правильности своих идей. После этого можно озвучить необходимую точку зрения.

Если нужно в чем-то убедить ребенка или подчиненного, важно встать с собеседником на один уровень. Это должно прослеживаться как в риторике, так и в положении тела. Необходимо создать дружескую атмосферу, чтобы человек почувствовал себя комфортно. После этого можно переходить к констатации фактов.



Какие слова и фразы помогут убедить человека

Психологи определили, что существуют фразы, в несколько раз повышающие шансы на успешное убеждение человека. Используя их в своей речи, можно добиться желаемого гораздо быстрее. Важно знать, когда и какую фразу лучше использовать.

К эффективным фразам, убеждающим человека в разговоре, относят:



«Вы когда-нибудь делали исключения?»;



«Как вы поймете, что вы сделали правильный выбор?»;



«Можете ли на 100% быть уверены, что не совершите ошибку?»;



«Есть ли альтернативные варианты?».



Чтобы убедить человека в своей правоте, нужно говорить с ним на одном языке. Можно использовать жаргонизмы или профессиональные слова. Также желательно называть человека по имени. Это позволит расположить его к себе. Не менее важно следить за чистотой речи, тембром и тоном. Слова-сорняки и неуверенный тон общения существенно подрывают доверие.

10 способов убедить собеседника с примерами из жизни

Необходимость убедить собеседника в своей правоте может возникнуть абсолютно у каждого. Навык убеждения может пригодиться как в личных отношениях, так и в профессиональной сфере. Люди, умеющие убеждать, занимают наиболее выгодные позиции в обществе. Именно поэтому стоит регулярно прокачивать в себе это умение для наиболее продуктивного взаимодействия с окружающими людьми.

10 эффективных способов убеждения в психологии:



Чтобы убедить человека в своей правоте, нужно расположить его к себе. Никто не станет слушать человека, по отношению к которому возникают негативные эмоции. Сначала следует вызвать к себе доверие. Для этого можно использовать технику подражания. Необходимо повторять жесты и тон общения человека. Например, сесть напротив, отзеркалить позу человека и озвучить мысль привычным для него языком. На подсознательном уровне собеседник воспримет человека как друга.

Следующий способ предполагает поиск единомышленников. Это особенно актуально в рабочей сфере. Чтобы убедить начальника в необходимости починки кондиционера в офисе, нужно обойти всех коллег и выяснить их мнение по этому вопросу. Если недовольных большинство, начальник прислушается к просьбе.

Чтобы убедить упрямого человека, нужно его заинтересовать. Например, девушке скучно одной ходить на пробежку и она хочет привлечь свою подругу. Доводы о пользе для здоровья и похудении могут быть неуместны. Если девушка вспомнит, что ее подруга фотограф, она сразу поймет, как ее заинтересовать. Можно акцентировать внимание на том, что утром очень красивые виды для создания интересных снимков.

Перед тем, как критиковать позицию человека, нужно сделать ему комплимент. Например, работодатель может мотивировать своего подчиненного следующей фразой: «Ты очень ценный работник, но я вижу, что ты можешь достичь большего. Давай я запишу тебя на курсы по повышению квалификации, чтобы у тебя появилось больше возможностей».

Вне зависимости от ситуации нужно доносить свою мысль простым языком. При этом необходимо оперировать фактами и приводить точные цифры. Не стоит цитировать научные статьи и грузить человека ненужной информацией. Чтобы подтвердить важность регулярных визитов к врачам, достаточно привести статистику успешного лечения при ранней диагностике заболеваний.

Так как люди склонны к подражанию, можно убеждать их через личный пример. Например, чтобы привлечь вторую половинку к занятию спортом, можно акцентировать внимание на своих успехах и делиться положительными эмоциями от тренировок.

При убеждении не рекомендуется использовать отрицание. Вместо «тебе не придется работать по графику» лучше сказать «у тебя будет свободный график и возможность получать пассивный доход».

Следующий способ предполагает демонстрацию безразличного отношения. Мало кому нравится, когда его пытаются в чем-то переубедить. Это нужно делать ненавязчиво. Можно выдать свою точку зрения за чужую. Важно, чтобы этот человек пользовался авторитетом. Например, был начальником, родителем или ученым.

Не менее эффективным приемом убеждения считают поиск вторичной выгоды. Нужно акцентировать внимание на том, что человек получит в долгосрочной перспективе. Например, нужно, чтобы коллега подменил на работе. Можно сказать ему, что он не только сможет рассчитывать на аналогичную помощь, но и будет выглядеть в глазах начальника старательным и трудолюбивым.

Для убеждения человека можно использовать его ценности. Например, просьба к бабушке посидеть с ребенком может выглядеть следующим образом: «Мы очень нуждаемся в твоей помощи. Мы бы могли нанять няню, но боимся пускать в дом незнакомого человека». В данном случае делается на упор на ценностях человека преклонного возраста.



Убеждение как способ воздействия на человека бывает достаточно эффективным. Для развития этого навыка нужно постоянно изучать новые приемы и применять их на практике. Важно помнить, что убеждение не должно вредить окружающим и идти вразрез с их желаниями.