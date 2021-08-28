Стратегии обаяния. Как нравиться людям?

Иногда встречаешь человека и проникаешься к нему симпатией с первого взгляда. Притягивает все: разговор, манеры, улыбка, юмор. Несмотря на то, что знакомы вы всего час, кажется, что знаете этого человека всю жизнь. Вам хочется общаться с ним и дальше. Почему некоторые люди способны так привлечь внимание с первых минут? Есть ли какие-нибудь приемы, помогающие нравиться всем вокруг?

Ежедневно мы неосознанно посылаем сигналы окружающим людям. Общаемся, реагируем, выражаем эмоции – все это вызывает ответную реакцию. Произвести хорошее впечатление действительно важно. Успешные коммуникации – залог крепких деловых и личных отношений.

Безусловно, мнение общества напрямую зависит от того, как вы сами к себе относитесь. Это касается и первого впечатления. Вряд ли получится добиться симпатии окружающих, всем видом показывая нелюбовь к себе. Ваше самоопределение отражается на поступках и действиях.

Умение понравиться с первого взгляда можно прокачать. Если чувствуете, что вам трудно произвести впечатление, наладить хороший контакт с собеседником, стоит поработать со своим поведением, взглянуть на себя со стороны и разработать стратегический план, целью которого является эффективное развитие успешных отношений с людьми.

Все коммуникативные рекомендации по сути просты и известны. Проблема в том, что мы практически перестали их использовать при «живом» контакте. Причин этому множество – в том числе и цифровая глобализация, замена общения интернет-ресурсами и, конечно, современная скорость. Встречаемся на бегу, важные встречи проводим в зуме, вместо звонков – голосовые сообщения: да, все это экономит драгоценное время, но лишает возможности контактировать и производить обоюдное впечатление.



Называйте по имени. Вас представили друг другу при встрече. В дальнейшем разговоре очень важно чаще обращаться к собеседнику по имени. Всем нравится слышать собственное имя от других, это наполняет гордостью и располагает.

Найдите золотую середину. Если вы поставили цель понравиться всем вокруг, не стоит излишне привлекать внимание окружающих и навязчиво показывать, насколько вы уникальная и выдающаяся личность. Это касается бесконечных рассказов о себе в беседе, примеров из собственной жизни. Если вам рассказывают что-либо, то ждут вашего эмоционального отклика, а не навязчивых советов и фраз, начинающихся со слов «А я», «А у меня».

Больше слушайте. Вспомните, как приятно внимание собеседника к тому, что вы говорите. Если вас внимательно слушают, вы сразу же взаимно симпатизируете. Поэтому, если хотите понравиться, слушайте, задавайте вопросы, не перебивайте – так вы покажете, что человек вам искренне интересен.

Будьте позитивны. Обратите внимание – в любом обществе есть некий персонаж, к которому тянутся вне зависимости от общих интересов и разговоров. Только потому что он излучает искренний позитив. Здесь срабатывает эмоциональная заразительность – вы способны зарядить своими положительными эмоциями общество вокруг. Показывая радость, общаясь позитивно и легко, вы будете ассоциироваться у окружающих с чувством счастья. Конечно, с вами захотят общаться больше.

Реагируйте так, как человек ждет. Нет, это не про лукавство и сплетни о третьих лицах. Любому человеку приятно и комфортно, когда его мнение о себе совпадает с обратной связью окружающих. Если ваш собеседник излучает уверенность и силу, он ждет, чтобы это отметили. И наоборот, неуверенный и скромный искренне надеется на совет и напутствие.

Используйте спонтанный перенос качеств. Это психологический феномен, при котором человек, получивший комплименты, приписывает все положительные качества тому, кто этот комплимент сказал. Если вы искренне похвалили собеседника за смелость и силу, в его глазах вы будете тоже храбрым и решительным. Работает и наоборот – люди, постоянно обсуждающие других в негативном ключе, ассоциируются с неприятностями.

Улыбайтесь! Стоит уже забыть вековые установки об искренности редкой русской улыбки. Нет ничего предосудительного в очаровательной вежливой улыбке, которая демонстрирует дружелюбие и заинтересованность. Улыбка всегда будет производить самое лучшее впечатление. «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»



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