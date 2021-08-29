Три золотых слова успеха: много, регулярно, долго

Недавно меня спросили, как заработать много денег в 14 лет? Хороший вопрос, который натолкну меня на понимание того, что нет возраста, в котором есть правильный универсальный, гарантирующий результат ответ. Одной вводной «возраст» не достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Важно учитывать интересы, цели, обстоятельства. Но стремление-то есть! Что же делать?

Для себя я нашла ответ в виде трёх слов: постоянно, регулярно, долго.

Не важно, чего вы хотите: денег, пресс кубиками, семью, счастье или что-то другое. Если вам важна не разовая акция, а перманентное состояние, придётся уделить этому время. Точнее, уделять. Невозможно построить хорошие отношения и уйти в бессрочный отпуск. Так же и с деньгами: видели ли вы богатых людей, которые сидят и ничего не делают? Если эти люди сами заработали деньги, то, как правило, они дальше продолжают работать. Не важно, была ли цель заработать деньги или что-то ещё, в таких людях много энергии. Вариант «заработаю, уйду на покой» не про них.

Перейдём к словам.

Много

Рассмотрим пример: цель – хорошее тело. Чтобы добиться результатов, необходимо делать упражнения. И это не одно какое-то там, а целый комплекс на все группы мышц. И не по одному разу, а по сету и по несколько подходов. Только так можно что-то получить от своего тела.

Регулярно

Подобрать упражнения и сделать их один раз – это не то, что приведёт вас к цели. Важно создать свой подход регулярности: у кого-то это будет два раза в неделю, у кого-то четыре, у кого-то два раза в день и семь раз в неделю. Это зависит о того, какого результата вы планируете достичь.

Долго

Этот пункт самый сложный. Часто слышу от своих клиентов: «Это не работает». Начинаем разбираться, оказывается, человек один раз попробовал и на первом сложном месте начал сомневаться и сдался. Причём сложное место – это не землетрясение, а чьи-то слова, сомнения «фигня это» или что-то более лёгкое. Но человек останавливается. В его голове формируется паттерн: я попробовал – не работает. На самом деле делать нужно так долго, пока не получится, а потом ещё продолжать до тех пор, пока вам будет важно сохранять результат. Это может означать всю жизнь.

Но это ещё не всё, что стоит знать про успех и результат

Важно учитывать старт. Результаты у всех будут в разное время. Если в спортзал пришел человек без лишнего веса, с минимальным лишним весом и с избыточным, у всех первые результаты появятся в разное время и с разными приложенными усилиями. Об этом важно помнить. И хороший результат для каждого будет свой. Это также мешает людям идти к цели.

Например, две женщины 90 кг и 45 кг пришли в спортзал. Второй нужно подтянуть тело, первой сжечь много лишних килограмм. Вероятнее всего, она никогда не достигнет 45 кг, но внешний вид другой женщины может очень сильно демотивировать. Именно поэтому важно делать много, регулярно, долго и радоваться своим достижениям. Искать свой путь, а не копировать чужой. Он просто может не подходить вам, но отлично работать у другого.

Если вы займётесь своей жизнью, своими действиями и своими результатами – это будет гораздо лучше, чем смотреть по сторонам. Попробуйте перевести фокус внимания на себя. Каждый раз, когда вам хочется начать учить другого, вернитесь к себе и проверьте эту сферу в своей жизни. Наверняка там найдутся такие же проблемы.

Нам легче видеть у других, чем у себя. Пользуйтесь этим: смотрите у других, но исправляйте и совершенствуйте у себя. Это не только поможет вам улучшить свою жизнь, но и научиться себя любить и ценить. Помните правило: мы любим и ценим то, во что вкладываем свою энергию. Начнёте себя ценить, вас начнут ценить окружающие. Мир – зеркало нашего внутреннего состояния. Так что вперёд, начните вкладывать в себя много, регулярно, долго, до конца вашей жизни. Вы этого достойны!