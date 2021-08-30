Слушать – не значит слышать. Почему важно быть хорошим слушателем?

Слушать – это гораздо больше, чем просто слышать. Это то, что происходит, когда мы открываем свой разум, а иногда и сердце другому человеку.

Быть хорошим слушателем имеет смысл не только с авторитетными лицами. Проявлять это качество стоит со всеми, с кем встречаетесь: друзьями, семьей, близкими, новыми людьми в вашей жизни – и даже с самим собой. Эффективное слушание дает много преимуществ, а также побуждает говорящего чувствовать, что его ценят.

Почему важно быть хорошим слушателем

Есть очевидная практическая сторона – вы не сможете преуспеть в учебе, если не будете обращать внимание на инструкции, у вас будут проблемы дома, если вы не услышите о потребностях близких людей, проблемы на работе, если вовремя не уловите инструкции начальника. Когда вы стремитесь слышать – это соединяет вас с окружающим миром.

Помимо практических преимуществ, умение слушать важно для качества вашей социальной жизни. Какие отношения были бы у вас с человеком, который все время говорит и никогда вас не слушает? Никаких настоящих отношений. В любых хороших отношениях есть взаимность. Если с вами говорят, но не слушают в ответ, это не отношения; и то же самое происходит, если все время говорите вы.

Наконец, слышать других важно для вашего личного развития, потому что это позволяет вам расширить свой кругозор. У каждого из нас есть собственный мир, наполненный мыслями, идеями, мнениями, ценностями, опытом и перспективами. Все вместе они составляют наш горизонт. Один из лучших способов расширить этот горизонт – познакомиться с другими мыслями и идеями. Мы делаем это, открывая уши и разум опыту других людей, стараясь их услышать.

Когда мы уделяем внимание другим и пытаемся понять их, мы относимся к ним как к людям, которые могут сказать что-то потенциально ценное. Таким образом, мы признаем, что стоящий перед нами человек, чей опыт и взгляды отличаются от нашего собственного, может преподнести что-то ценное.

Слушание включает в себя сочувствие – способность поставить себя на место другого, пытаясь понять, что он или она чувствует. В этом смысле коммуникация вовлекает не только мозг и уши, но и сердце. Когда мы уделяем внимание говорящему, а также произносимым словам, мы с уважением относимся к этому человеку и его чувствам.

Уважать человека, уделяя ему внимание, – не означает принимать все, что он говорит. Эффективное слушание предполагает внимание к тому, что говорится, но не суждение или осуждение.

Почему мы не слушаем?

Для большинства из нас навык слушания – не самое простое занятие и не всегда дается естественным путем. В среднем человек сохраняет в памяти около 25% услышанного. Это означает, что большинство из нас упускает информацию, когда не уделяет ей должного внимания. Вот несколько распространенных причин, по которым люди плохо слушают

Сосредоточенность на себе

Как легко мы погружаемся в собственный внутренний мир, в свои мысли. В определенном смысле каждый из нас является центром своей собственной вселенной. Легко забыть, что у каждого человека своя вселенная, и один из способов расширения вселенной – это позволить другому разделить с вами часть своей. «Ориентация на себя» – огромное препятствие для хорошего слушания.

Всезнайка

Иногда нам нравится думать, что мы уже все выяснили. Поэтому мы не позволяем взглядам, знаниям, идеям, мнениям других проникать в наши умы и сердца. К сожалению, мы ошибаемся. Пока в мире существуют разные точки зрения и опыт, всегда есть что-то новое, чему мы могли бы научиться у кого-то другого.

Ой, отвлеклась!

Иногда мы просто отвлекаемся. Сегодня нет недостатка в отвлекающих факторах, особенно из-за количества приложений в смартфоне, текстовых сообщений, вирусных видео, мемов и т. д.