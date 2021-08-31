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Найти и обезвредить. 5 упражнений для борьбы с выгоранием

  • 31.08.2021, 18:42,
  • Развлечения » Мода и Стиль
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Найти и обезвредить. 5 упражнений для борьбы с выгоранием

Эмоциональным выгоранием называют процесс потери психической энергии. Оно происходит не только на работе — выгореть можно и в семье, причем вне зависимости от возраста.


Почему происходит выгорание?


Чтобы мечтать, планировать и действовать, каждому из нас нужна энергия — мы не работаем и не занимаемся творчеством во сне. При этом более 80 % людей живут так, будто спят: чего-то хотят, планируют, но не могут реализовать.


У человека просто нет энергии, поэтому мозгу не хватает ресурсов и резервов для построения новых нейронных сетей.


Чем опасно эмоциональное выгорание?


Выгорание — это процесс разрушения мозга и снижения когнитивных функций. Люди способны жить в таком состоянии годами, не замечая опасности для своего здоровья.


Когда мозг сталкивается с нагрузками, которые превышают его возможности, то человек начинает инфантильно реагировать на стресс, т. е. его реакции становятся неадекватными.



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В итоге мозг разрушает сам себя. Человек не может получать удовольствие от общения, восстановиться после нагрузок, перестает видеть цель, а значит, и дойти до неё станет невозможно.


Что происходит с мозгом и телом в процессе выгорания?⠀


❌ Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за мышление, истончается, поэтому способность мыслить со временем ослабевает.


❌ Ускоряется старение клеток мозга.


❌ Становится сложнее регулировать негативные эмоции. Замечали быстрое раздражение у постоянно уставшего человека? Даже стрелка на чулках может взорвать психику.


❌ Гиппокамп повреждается, т. к. нервные клетки гибнут из-за бесконечных перегрузок. А чем дальше, тем более значительны органические поражения мозга. Получается, вы сами создаете отверстия в гиппокампе. Это как оторвать красивые пуговицы на пальто собственными руками, а потом страдать: «Почему оно не застегивается?»


Высокоэффективный стиль жизни можно сравнить с кредитом, который мы берем взаймы у собственного будущего.


Как обезвредить выгорание?


1. Остановка — это часть пути.


Планировать отдых нужно так же, как важную встречу. Ежедневно нужны короткие паузы. Поэтому заранее вносите в свой календарь занятия, которые позволят расслабиться и зарядиться энергией.


2. Информационный детокс.


Ежедневно на нас обрушивается мощный поток информации. Это нагружает наши нейронные сети и мешает сфокусироваться на важных задачах. Определите для себя, когда и сколько будете просматривать социальные сети, читать новости или отвечать на сообщения.


3. Не выходить из зоны комфорта, а расширять ее.


Часто мотивационные спикеры говорят о выходе из зоны комфорта. Вот только они умалчивают о том, сколько стресса вы получите в результате. Поэтому не надо бросаться в новые проекты или обучение, т. к. высок риск не выплыть. Осваивайте искусство маленьких шагов и двигайтесь к себе на «мягких лапах».


4. Опасность избыточных физических нагрузок.


Если, только проснувшись, вы уже ощущаете усталость, а долго фокусироваться на деле стало слишком сложно, не нагружайте себя ещё и излишними физическими нагрузками. Организм без того в процессе выгорания стремительно теряет энергию. Лучше выбирайте непродолжительные прогулки в лесу, парке или по красивым улицам. Пусть это будет несложная динамическая медитация, а не дополнительный источник стресса для организма.


5. Обходитесь без привязки мечты к материальному миру.


Это приводит к выгоранию гораздо быстрее. Лучше ответьте себе на вопросы, что вы будете чувствовать, слышать и видеть, когда мечта реализуется. А еще – чаще вспоминайте день, когда вы только мечтали иметь то, что у вас сейчас есть. Так вы не «сольете» энергию, а зарядитесь ею.


Нейропсихология богата современными методами работы с мозгом. Начав с этих простых упражнений, вы поможете себе избавиться от «синдрома супермена» и вернуть в свою жизнь легкость, счастье и радость.


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