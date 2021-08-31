Найти и обезвредить. 5 упражнений для борьбы с выгоранием

Эмоциональным выгоранием называют процесс потери психической энергии. Оно происходит не только на работе — выгореть можно и в семье, причем вне зависимости от возраста.

Почему происходит выгорание?

Чтобы мечтать, планировать и действовать, каждому из нас нужна энергия — мы не работаем и не занимаемся творчеством во сне. При этом более 80 % людей живут так, будто спят: чего-то хотят, планируют, но не могут реализовать.

У человека просто нет энергии, поэтому мозгу не хватает ресурсов и резервов для построения новых нейронных сетей.

Чем опасно эмоциональное выгорание?

Выгорание — это процесс разрушения мозга и снижения когнитивных функций. Люди способны жить в таком состоянии годами, не замечая опасности для своего здоровья.

Когда мозг сталкивается с нагрузками, которые превышают его возможности, то человек начинает инфантильно реагировать на стресс, т. е. его реакции становятся неадекватными.

Приглашаем на живые онлайн-вебинары:

В итоге мозг разрушает сам себя. Человек не может получать удовольствие от общения, восстановиться после нагрузок, перестает видеть цель, а значит, и дойти до неё станет невозможно.

Что происходит с мозгом и телом в процессе выгорания?⠀

Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за мышление, истончается, поэтому способность мыслить со временем ослабевает.

Ускоряется старение клеток мозга.

Становится сложнее регулировать негативные эмоции. Замечали быстрое раздражение у постоянно уставшего человека? Даже стрелка на чулках может взорвать психику.

Гиппокамп повреждается, т. к. нервные клетки гибнут из-за бесконечных перегрузок. А чем дальше, тем более значительны органические поражения мозга. Получается, вы сами создаете отверстия в гиппокампе. Это как оторвать красивые пуговицы на пальто собственными руками, а потом страдать: «Почему оно не застегивается?»

Высокоэффективный стиль жизни можно сравнить с кредитом, который мы берем взаймы у собственного будущего.

Как обезвредить выгорание?

1. Остановка — это часть пути.

Планировать отдых нужно так же, как важную встречу. Ежедневно нужны короткие паузы. Поэтому заранее вносите в свой календарь занятия, которые позволят расслабиться и зарядиться энергией.

2. Информационный детокс.

Ежедневно на нас обрушивается мощный поток информации. Это нагружает наши нейронные сети и мешает сфокусироваться на важных задачах. Определите для себя, когда и сколько будете просматривать социальные сети, читать новости или отвечать на сообщения.

3. Не выходить из зоны комфорта, а расширять ее.

Часто мотивационные спикеры говорят о выходе из зоны комфорта. Вот только они умалчивают о том, сколько стресса вы получите в результате. Поэтому не надо бросаться в новые проекты или обучение, т. к. высок риск не выплыть. Осваивайте искусство маленьких шагов и двигайтесь к себе на «мягких лапах».

4. Опасность избыточных физических нагрузок.

Если, только проснувшись, вы уже ощущаете усталость, а долго фокусироваться на деле стало слишком сложно, не нагружайте себя ещё и излишними физическими нагрузками. Организм без того в процессе выгорания стремительно теряет энергию. Лучше выбирайте непродолжительные прогулки в лесу, парке или по красивым улицам. Пусть это будет несложная динамическая медитация, а не дополнительный источник стресса для организма.

5. Обходитесь без привязки мечты к материальному миру.

Это приводит к выгоранию гораздо быстрее. Лучше ответьте себе на вопросы, что вы будете чувствовать, слышать и видеть, когда мечта реализуется. А еще – чаще вспоминайте день, когда вы только мечтали иметь то, что у вас сейчас есть. Так вы не «сольете» энергию, а зарядитесь ею.

Нейропсихология богата современными методами работы с мозгом. Начав с этих простых упражнений, вы поможете себе избавиться от «синдрома супермена» и вернуть в свою жизнь легкость, счастье и радость.