Найти и обезвредить. 5 упражнений для борьбы с выгоранием

Эмоциональным выгоранием называют процесс потери психической энергии. Оно происходит не только на работе — выгореть можно и в семье, причем вне зависимости от возраста.
Чтобы мечтать, планировать и действовать, каждому из нас нужна энергия — мы не работаем и не занимаемся творчеством во сне. При этом более 80 % людей живут так, будто спят: чего-то хотят, планируют, но не могут реализовать.
У человека просто нет энергии, поэтому мозгу не хватает ресурсов и резервов для построения новых нейронных сетей.
Выгорание — это процесс разрушения мозга и снижения когнитивных функций. Люди способны жить в таком состоянии годами, не замечая опасности для своего здоровья.
Когда мозг сталкивается с нагрузками, которые превышают его возможности, то человек начинает инфантильно реагировать на стресс, т. е. его реакции становятся неадекватными.
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В итоге мозг разрушает сам себя. Человек не может получать удовольствие от общения, восстановиться после нагрузок, перестает видеть цель, а значит, и дойти до неё станет невозможно.
Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за мышление, истончается, поэтому способность мыслить со временем ослабевает.
Ускоряется старение клеток мозга.
Становится сложнее регулировать негативные эмоции. Замечали быстрое раздражение у постоянно уставшего человека? Даже стрелка на чулках может взорвать психику.
Гиппокамп повреждается, т. к. нервные клетки гибнут из-за бесконечных перегрузок. А чем дальше, тем более значительны органические поражения мозга. Получается, вы сами создаете отверстия в гиппокампе. Это как оторвать красивые пуговицы на пальто собственными руками, а потом страдать: «Почему оно не застегивается?»
Высокоэффективный стиль жизни можно сравнить с кредитом, который мы берем взаймы у собственного будущего.
1. Остановка — это часть пути.
Планировать отдых нужно так же, как важную встречу. Ежедневно нужны короткие паузы. Поэтому заранее вносите в свой календарь занятия, которые позволят расслабиться и зарядиться энергией.
2. Информационный детокс.
Ежедневно на нас обрушивается мощный поток информации. Это нагружает наши нейронные сети и мешает сфокусироваться на важных задачах. Определите для себя, когда и сколько будете просматривать социальные сети, читать новости или отвечать на сообщения.
3. Не выходить из зоны комфорта, а расширять ее.
Часто мотивационные спикеры говорят о выходе из зоны комфорта. Вот только они умалчивают о том, сколько стресса вы получите в результате. Поэтому не надо бросаться в новые проекты или обучение, т. к. высок риск не выплыть. Осваивайте искусство маленьких шагов и двигайтесь к себе на «мягких лапах».
4. Опасность избыточных физических нагрузок.
Если, только проснувшись, вы уже ощущаете усталость, а долго фокусироваться на деле стало слишком сложно, не нагружайте себя ещё и излишними физическими нагрузками. Организм без того в процессе выгорания стремительно теряет энергию. Лучше выбирайте непродолжительные прогулки в лесу, парке или по красивым улицам. Пусть это будет несложная динамическая медитация, а не дополнительный источник стресса для организма.
5. Обходитесь без привязки мечты к материальному миру.
Это приводит к выгоранию гораздо быстрее. Лучше ответьте себе на вопросы, что вы будете чувствовать, слышать и видеть, когда мечта реализуется. А еще – чаще вспоминайте день, когда вы только мечтали иметь то, что у вас сейчас есть. Так вы не «сольете» энергию, а зарядитесь ею.
Нейропсихология богата современными методами работы с мозгом. Начав с этих простых упражнений, вы поможете себе избавиться от «синдрома супермена» и вернуть в свою жизнь легкость, счастье и радость.