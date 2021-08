Как научиться думать правильно? Ментальная карта, или Лучшие в мире конспекты

Расхожий студенческий афоризм гласит, что лекция — это процесс перевода записей преподавателя в записи студента, минуя головы их обоих. Не знаю, как насчет преподавателей, но истинность второй части фразы могу подтвердить самолично: от доброй половины вузовских курсов мне сейчас вспоминаются лишь названия. Вся остальная информация по этим предметам лежит у меня на шкафу, аккуратно перевязанная ленточкой.

Сила ключевых слов

Тони Бьюзен в своей книге Make the Most of Your Mind описывает эксперимент, в котором нескольким группам студентов было предложено воспроизвести одну и ту же лекцию.

Хуже всего справились студенты, которые не делали записей вообще. Чуть лучше те, кто записал лекцию целиком. Краткие конспекты оказались гораздо более эффективными, а самые лучшие результаты показали те, кто записывал лишь ключевые слова, как писал Даниэль Лапп, «где внимание, там и память». Теперь эти слова расположены рядом, а не теряются в море избыточного текста. Плюс теперь мы не делаем кучу добавочной работы, сначала записывая лишние слова, а потом их прочитывая, а потому можем сосредоточиться на выявлении смысловой структуры текста.

Для того чтобы сделать более понятной взаимосвязь между ключевыми словами в конспекте, можно соединить их стрелками и линиями. А чтобы подключить к процессу творческое правое полушарие, можно часть ключевых слов заменить картинками, поиграть с размерами букв и способом написания, добавить разные цвета.

И вот мы уже буквально в шаге от продвинутой методики конспектирования, предложенной английским психологом Тони Бьюзеном — ментальных карт.

Карта эффективного ума

Ментальная карта — способ ведения записей, который созвучен естественному способу мышления. Карта отражает смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и другие связи между понятиями, частями. Это ветвистая структура, в центре которой расположено слово или изображение, кодирующее основную тему. От нее отходят ветви-подтемы, каждая из которых, в свою очередь, разрастается более мелкими веточками и так далее. Подобная структура безгранична.

А потому, начав использовать этот метод, вы будете частенько обнаруживать, что бумага уже кончилась, а идей еще навалом.

Еще одно преимущество ментальной карты — ее гибкость. Если в процессе линейного конспектирования вам пришла в голову идея относительно предыдущих пунктов, то, чтобы записать ее, вам нужно делать выноску, писать на полях или между строк. Когда подобное происходит достаточно часто, то в какой-то момент понять что-то в ваших записях будет уже невозможно. На карте же нужно всего-то добавить веточку: это не разрушает структуру записей, а наоборот, дополняет.

Занимательная картография

Постепенно вы разовьете свой собственный стиль ведения ментальных карт, но на первом этапе есть несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться.

Берите бумагу формата не меньше А4. Располагайте лист горизонтально.

Используйте только один центральный образ — желательно рисунок, а не слово.

Старайтесь использовать отдельные слова, а не словосочетания.

Направляйте главные ветви к углам листа, а дополнительные изгибайте, чтобы заполнить весь лист.

Не оставляйте слова висеть в пространстве. Под каждым словом должна быть ветка.

Главные ветви — толще производных.

Не поворачивайте лист, чтобы было проще писать: слова над ветками будут перевернутыми и это затруднит быстрый обзор.

Используйте цвета, декоративные шрифты, стрелки, рисунки, объемные изображения.

Выберите свой цвет для каждой главной ветки и ее производных. Тогда даже если разные ветви в какой-то момент смешаются, карта не потеряет наглядности.

Искусство пропускать информацию через себя

Интеллект-карта — не просто другой способ конспектирования, а совершенно иной подход к ведению записей, в котором акцент смещается с информации как таковой на того, кто ее воспринимает, — на вас. Запоминается лишь то, что значимо. То, что вам не нужно и не интересно, вы толком никогда не запомните — смиритесь с этим. Вы можете это вызубрить и ответить на экзамене, но через несколько месяцев от этой информации не будет и следа.

Ментальная карта — это способ пропустить информацию через себя. Это не столько запись самой информации, сколько мыслей, которые она у вас вызвала. Поэтому она очень индивидуальна, она растет, скорее, за вашими ассоциациями, чем за логикой информационных блоков, а поэтому ее структура может местами совпадать с иерархией текста, а может и не совпадать. Некоторые ветви карты могут не иметь непосредственного отношения к предмету, но зато они имеют непосредственное отношение к вам. К тому, что вы уже знаете. К тому, как собираетесь использовать эту информацию. К тому, как к ней относитесь, какие чувства она у вас вызывает, на какие воспоминания наталкивает.

Ведь запоминание — это связь поступающей информации с той, что уже есть. Сама структура ментальной карты способствует поиску этих связей. Каждый ключ наглядно связан с соседними и с общей темой.

При работе со сложным текстом рекомендуется просмотреть его несколько раз, составить представление о предмете, об основных его аспектах и взаимосвязи между ними — о том, что станет на нашей карте ветвями первого уровня. А потом уже детализировать эту общую структуру по мере необходимости. При таком подходе получается, что для любой новой информации уже есть готовая ячейка, в которую та охотно ложится.

Чтобы хорошо запомнить какую-то информацию, ее стоит несколько раз повторить. И тут мы сталкиваемся еще с одним преимуществом. То, что называется «повторение по конспекту», на деле является повторным прочтением: в отличие от активного процесса извлечения информации из памяти тут лишь очередное пассивное восприятие. Повторение ментальной карты происходит иначе — вы просто рисуете ее по памяти.

Сделать это не так уж сложно. Поскольку, в отличие от страниц конспекта, ментальные карты цветные и яркие и каждая не похожа на другую, то тут к делу подключается еще и визуальная память. Кроме того, эксперименты с произвольным и непроизвольным запоминанием показали, что наиболее эффективно память работает тогда, когда есть установка на запоминание материала, но при этом оно не прямая цель работы. Когда мы строим карту, она и есть цель, а информация лишь строительный материал. В этом случае сознательное старание запомнить не мешает нашей памяти и она работает очень эффективно.

После того как ваша карта готова, сравните ее с исходной. Они не должны стопроцентно совпадать — пока вы строили вторую карту, вам могли прийти другие ассоциации, более подходящие формулировки или удачные способы композиции. Но если вы не смогли построить какую-то ветку, то, значит, над этим аспектом материала стоит еще поработать.

Практические рекомендации

Не жалейте времени. Проработать текст и построить карту — несколько дольше, чем просто прочесть раз и забыть. В результате вы выигрываете многократно. Воспринимайте ментальную картографию как вид искусства, собственно, этим она и является.

Тони Бьюзен рекомендует перед тем, как приступить к изучению нового материала, потратить 10–15 минут на карту, отражающую то, что вы уже знаете по этой теме, и вопросы, на которые хотите получить ответ.

Во время чтения помечайте на полях то, что может пригодиться для построения карты. Первый вариант удобно строить программе MindManager (www.mindjet.com) — специальном пакете для построения ментальных карт. Бьюзен утверждает, что для того, чтобы информация прочно закрепилась в долговременной памяти, достаточно пяти повторений: через десять минут, на следующий день, через неделю, через месяц и через четыре месяца.

При последующих повторениях добавляйте в карту мысли, которые пришли вам в голову за прошедшее время и новую информацию по теме. Возможно, вам захочется полностью перекомпоновать карту в свете теперешнего понимания предмета, — не отказывайте себе.

Если вы готовите доклад или статью, то пронумеруйте ветки в том порядке, в котором будете их излагать, или соедините стрелками другого цвета.

И последнее: все изложенное — рекомендации. Следуйте им некоторое время, а потом ищите способы, наиболее удобные лично для вас.