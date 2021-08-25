Как научиться красиво говорить и грамотно выражать свои мысли

Правильная дикция и грамотно построенная речь – основа эффективного общения с людьми. Умение красиво выражать свои мысли пригодится в любой ситуации. Именно поэтому необходимо всячески развивать его, используя упражнения и специальные техники.

В статье мы рассмотрим, что подразумевается под умением красиво говорить, какие существуют техники и упражнения для развития речи и дикции, какие книги помогут обогатить речь и сделать ее красивой.

Что такое красивая речь и для чего она нужна

При разговоре с собеседником сразу можно сделать вывод относительно того, красивая ли его речь. Человека, умеющего правильно излагать свои мысли, приятно слушать. Значение в этом вопросе имеет все, начиная с тембра голоса и заканчивая дикцией. Паузы, слова-сорняки и сумбурное изложение фактов значительно ухудшают восприятие информации.

Искусство говорить красиво основано на следующих параметрах:



Владение интонацией. Дружелюбный тон помогает завоевать доверие собеседника, даже если сказанная информация не совсем приятная.

Уверенность в речи. Если человек хорошо разбирается в теме, ему не приходится копаться в своей памяти. По этой причине в разговоре отсутствуют паузы и скомканные фразы. Четкое и уверенное выражение мыслей делает монологи человека более убедительными.

Правильно поставленная речь. Грамотной считают ту речь, в которой отсутствуют слова-паразиты и резкие переходы с одной темы на другую. Чтобы верно донести информацию, нужно уметь подбирать правильные слова.

Быстрая формулировка предложений. Чтобы быстро и правильно озвучивать свои мысли, нужно тренировать дикцию. Это позволит избежать ошибок в произношении.

Богатый словарный запас. Чем разнообразнее речь, тем она красивее. Пополнение словарного запаса поможет вызвать интерес у собеседника.



Сложно переоценить важность красивой речи. Ее считают могучим инструментом в межличностных отношениях. Дар красноречия помогает привлекать внимание и налаживать новые связи. Умение красиво говорить редко кому достается от природы. В большинстве случаев оно является результатом длительных тренировок.

Как научиться красиво говорить и выражать свои мысли

Информация о том, как научиться красиво говорить, актуальна абсолютно для каждого. Этот навык позволяет наладить контакт с окружающими. Люди с правильно поставленной речью имеют более выгодное положение в обществе. Они быстрее заводят знакомства и легче решают сложные социальные вопросы.

Чтобы сделать речь красивой и поставленной, нужно постоянно ее развивать. Для этого используются специальные упражнения и техники. Не менее эффективным в этом вопросе считается чтение книг. Подход к развитию ораторских навыков должен быть комплексным.

Техники развития речи и пополнение словарного запаса

К главным аспектам, характеризующим речь, относят ее форму и содержание. Под формой понимают громкость, темп речи и дикцию. Содержание представляет собой смысловое наполнение речи. Работа над развитием ораторских навыков длительная и трудоемкая.

Технику речи разделяют на 4 подраздела:



Дыхание. Основой безупречной речи считается дыхание диафрагмой. Оно позволяет снизить нагрузку на речевой аппарат, за счет чего тембр становится более красивым. При поверхностном дыхании голос кажется сиплым. При длительных разговорах он слишком быстро садится. Именно поэтому нужно учиться дышать диафрагмой.

Орфоэпия представляет собой науку о правильном произношении. При его нарушениях могут возникать сложности с донесением информации. Изучение орфоэпии помогает правильно излагать информацию и грамотно расставлять ударение.

Дикция – еще один важный фактор в формировании речи. Если человек проглатывает окончания или неправильно произносит слова, его речь становится неразборчивой. Навык красноречия невозможно развить без правильной дикции. Ее улучшают длительными занятиями с логопедом.

Голос. Речь идет не о природных данных, а о правильном управлении голосом. При грамотном подходе его можно сделать более сильным, гибким и звучным. Регулярные тренировки позволят расширить и диапазон голоса.



Красивые слова в разговорной речи случайно не появляются. Для пополнения словарного запаса нужно регулярно заниматься интеллектуальной деятельностью. В этом вопросе прекрасно помогает чтение книг и работа с толковым словарем. Избегать тавтологии поможет подбор синонимов. Существует огромное количество мобильных приложений, в которых можно развивать этот навык.

Упражнения для тренировки речи и дикции

Тренировка речи и дикции включает в себя ряд эффективных упражнений. Перед их выполнением желательно выполнить зарядку. Физические упражнения улучшают кровообращение и снимают зажимы в мышцах. Затем нужно расслабиться и мысленно настроиться на выполнение тренировки.

Эффективные упражнения для красивой речи:



Необходимо выделять по несколько минут в день на поиск определений к словам. Для этого нужно взять любой предмет и подробно охарактеризовать его. Например, ложка – это объемный выпуклый столовый прибор для поедания жидкой пищи.

Оставшись наедине с собой, нужно проговаривать вслух все свои действия. Например, во время готовки можно представить себя ведущим кулинарного шоу. Чем больше человек разговаривает, тем активнее развиваются его речевые навыки.

Как известно, в споре рождается истина. Любую дискуссию следует использовать как возможность развития речевых умений. Нужно не только озвучить свою точку зрения, но и внимательно выслушать оппонента. Это позволит почерпнуть важную информацию.

Чтобы избавиться от слов-паразитов, нужно говорить плавно и медленно. Следует помнить, что насыщение речи лишними словами не делает ее привлекательной.

В постановке голоса поможет регулярная декламация стихотворений и любых других литературных текстов. Необходимо выполнять это упражнение на низких и высоких тонах.

Во время чтения книг нужно выписывать незнакомые слова, а затем находить их определение. Это позволит пополнить словарный запас и избавиться от неуверенности во время разговоров.



Книги для красивой и грамотной речи

Известные лингвисты занимаются активной разработкой программ для развития навыков речи. Их знания зачастую используются при написании научной литературы. Эти пособия приносят существенную пользу людям, имеющим проблемы с речью.

Популярные книги, которые научат красиво говорить:



Ирина Левонтина «Русский со словарем»;



Евгений Шестаков «Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи»;



Ларри Кинг «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»;



Лев Успенский «Слово о словах»;



Максим Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва»;



Питер Губер «Расскажи, чтобы победить»;



Мортимер Адлер «Искусство говорить и слушать».



Курсы и тренинги для развития красивой речи

Неплохой результат в ораторском мастерстве дают курсы красивой речи. Их организацией занимаются люди, преуспевшие в публичных выступлениях. Они передают свои знания в исправлении дикции, дыхательных практиках и актерском мастерстве. Уроки красивой речи помогают знакомиться с людьми и не бояться озвучивать свое мнение.

Для обучения красивой речи можно прибегнуть к помощи курсов:



Gogol School – онлайн-курс длительностью 4 недели. Включает в себя тренировку дикции, дыхательные практики и развитие голоса.

Школа речи и ораторского мастерства от Елены Ласкавой помогает раскрыть голос всего за 10 занятий.

Курс «Говори легко» от онлайн-школы «Глаголь» помогает освоить техники дыхания и артикуляции. Любые проблемы с дикцией основатели курса обещают исправить за пару занятий.

Курсы школы BEsmart учат вести дебаты и помогают развить коммуникативные навыки. Они включают в себя как практические, так и теоретические занятия.



Как развить красноречие: полезные советы

Умение говорить красиво и убедительно способен развить каждый. Для этого нужно регулярно тренироваться и тщательно следить за своей речью. Необходимо стремиться к тому, чтобы она была аргументированной и связной.

Чтобы развить дар красноречия, следует придерживаться следующих рекомендаций:



Чтобы выявить недостатки в речи, надо записать ее на диктофон и прослушать со стороны. К распространенным проблемам относят наличие слов-паразитов, продолжительные паузы и много воды в разговоре. От этого нужно избавляться.

В качестве удачных примеров можно взять выступления известных ораторов. Желательно брать во внимание каждую деталь, начиная с тембра голоса и заканчивая мимикой и темпом речи.

Перед тем как выступать перед большой аудиторией, необходимо записать речь в тетрадь. Затем ее нужно проверить на предмет смысловых и логических ошибок. Перед выступлением желательно несколько раз отрепетировать текст.

Чтобы освоить психологию разных слоев населения, нужно заводить как можно больше знакомств. Это позволит расширить словарный запас.

Самый лучший способ развить ораторские навыки – заняться практикой. В этих целях можно начать вести видеоблог. Это поможет правильно формулировать мысли и доносить их до аудитории.

Чтобы предотвратить интеллектуальное истощение, следует давать организму вовремя восстанавливаться. Проблемы с формулированием мыслей часто возникают на фоне стресса и переутомления.

Во время споров и дебатов нужно вести разговор по схеме тезис – аргумент – доказательство. Это поможет выстраивать мысли в логическую цепочку.

Иногда проблемы с речью возникают на фоне неуверенности в себе. В этом случае нужно разобраться с их причиной. В этом поможет опытный психолог.

Богатый словарный запас предполагает наличие хорошей памяти. Именно поэтому нужно работать над ее развитием. Чем лучше будет память, тем больше слов человек сможет запомнить.



Чисто и грамотно говорить способен каждый. Это умение следует постоянно развивать и совершенствовать. В этих целях нужно читать книги, проходить специализированные курсы и выполнять упражнения.