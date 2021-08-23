Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"

Министр обороны Армении встретился с главами крупных российских ВПК ➕ директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрием Шугаевым и гендиректором "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александром Михеевым.

Напомним что Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян находится в Москве обсудит поставки стратегических и тактических сверхсовременных вооружений и военной техники в республику. Об этом сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны Армении.

«Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021″, который проходит в Москве с 23 по 28 августа», — отметили в оборонном ведомстве.



Там подчеркнули, что у Брутяна намечены встречи с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и руководителем «Рособоронэкспорта», а также с руководителями крупных российских предприятий ВПК.

«В частности, речь идет о предприятиях «Иркут», «КамАЗ», «Уралвагонзавод» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», — отмечается в сообщении пресс-службы.

