Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"
Министр обороны Армении встретился с главами крупных российских ВПК ➕ директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрием Шугаевым и гендиректором "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александром Михеевым.
Напомним что Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян находится в Москве обсудит поставки стратегических и тактических сверхсовременных вооружений и военной техники в республику. Об этом сообщили в
понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны Армении.
«Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в
международном военно-техническом форуме «Армия-2021″, который проходит в
Москве с 23 по 28 августа», — отметили в оборонном ведомстве.
Там подчеркнули, что у Брутяна намечены встречи с главой Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству России и руководителем
«Рособоронэкспорта», а также с руководителями крупных российских
предприятий ВПК.
«В частности, речь идет о предприятиях «Иркут», «КамАЗ»,
«Уралвагонзавод» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», —
отмечается в сообщении пресс-службы.