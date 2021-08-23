﻿ Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"


 
  • 23:01 – Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021" 
  • 22:06 – Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном 
  • 16:35 – По маршруту Ереван-Ерасх-Ереван начала курсировать сверхсовременная электричка 
  • 23:01 – Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021" 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"

  Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки 'Армия-2021'
Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"
Министр обороны Армении встретился с главами крупных российских ВПК ➕ директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрием Шугаевым и гендиректором "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александром Михеевым.
 
Напомним что Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян находится в Москве обсудит поставки стратегических и тактических сверхсовременных вооружений и военной техники в республику. Об этом сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны Армении.
«Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021″, который проходит в Москве с 23 по 28 августа», — отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что у Брутяна намечены встречи с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и руководителем «Рособоронэкспорта», а также с руководителями крупных российских предприятий ВПК.
«В частности, речь идет о предприятиях «Иркут», «КамАЗ», «Уралвагонзавод» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», — отмечается в сообщении пресс-службы.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 18

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Аршак Карапетян | БИОГРАФИЯ
    » Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу
    » Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации
    » Министр обороны Армении приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием приблизится к границе Армении.
    » Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с Сергеем Шойгу
    » Президент Арцаха принял министра обороны Армении
    » Министр обороны Армении принял посла ФРГ и нового военного атташе
    » Делегация Минобороны Армении примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия -2018»
    » Министр обороны Армении принял участие в заседании ОДКБ
    » Делегация Министерства обороны Армении отбыла в Россию
    » Министр обороны Армении встретился с представителями армянской общины Москвы
    » Первая международная выставка вооружений и оборонных технологий пройдет в Армении
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"

    • 23:01
    • 18
    • 0

    Как научиться думать правильно? Ментальная карта, или Лучшие в мире конспекты

    • 19:42
    • 22
    • 0

    Двое не компания. Плюсы и минусы работы в одной фирме с любимым человеком

    • 18:42
    • 37
    • 0

    В Азербайджане ежедневно регистрируют более 3000 случаев коронавируса

    • 18:00
    • 28
    • 0

    В Костанае появится современная многофункциональная больница на 400 мест

    • 17:41
    • 28
    • 0

    Гороскоп на сегодня - 23 августа

    • 16:42
    • 35
    • 0

    По маршруту Ереван-Ерасх-Ереван начала курсировать сверхсовременная электричка

    • 16:35
    • 34
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67489
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 65406
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62370
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55062
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50189
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44466
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42741
    • 0

    Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021"

    • 23:01
    • 18
    • 0

    Как научиться думать правильно? Ментальная карта, или Лучшие в мире конспекты

    • 19:42
    • 22
    • 0

    Двое не компания. Плюсы и минусы работы в одной фирме с любимым человеком

    • 18:42
    • 37
    • 0

    В Костанае появится современная многофункциональная больница на 400 мест

    • 17:41
    • 28
    • 0

    Очередной необъяснимый отказ: ТИК не приняла агитационный ролик Максима Шугалея

    • 12:42
    • 16
    • 0

    Совет планирует расширять сферу сотрудничества в энергетическом секторе на площадке СНГ

    • 12:51
    • 23
    • 0

    Ашхабад обозначил цели в развитии прав человека и гуманитарного права

    • 13:19
    • 21
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА