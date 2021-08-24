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Молодёжный концерт «Сон в летнюю ночь» прошёл в киноконцертном зале «Туркменистан»

Молодёжный концерт «Сон в летнюю ночь» прошёл в киноконцертном зале «Туркменистан»В столичном киноконцертном зале «Туркменистан» прошёл молодёжный концерт «Сон в летнюю ночь». Местные молодые исполнители с большим желанием выйти на большую сцену спели на современный лад песни о любви, мире, дружбе и другие зарубежные хиты. Присутствующие на концерте зрители с восторгом смотрели выступление молодых ребят. Об этом сообщила электронная газета «Туркменистан: золотой век».

Особенно, присутствующим понравились выступления Сельби Хайдаровой, Марты Гирец, Александр Куварзин, Джейхуна Гурбангулыева. Исполнения сопровождались овациями. Почти все исполнение сопровождались подтанцовкой группы «Дэкраил», художественным руководителем которой являет Алина Гостева. С затрагивающим танцем в концертную программу вошло выступление танцора Джейхуна Ага-Тагиева, участника зарубежных музыкальных телешоу. Многие исполнители не являются профессиональными певцами, но их мечта показать свой талант и спеть на большой сцене была исполнена. Молодёжный концерт «Сон в летнюю ночь» прошёл в киноконцертном зале «Туркменистан»

Художественным руководителем прошедшего музыкального проекта является популярная певицы лауреат государственной премии «Алтын Асыр» Бахар Дурдыева. Большую помощь в организации концерта оказала режиссер Оксана Баграмова.


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