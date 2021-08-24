Россия – Испания: это будет посильнее чем «Фауст» Гёте

26 августа в Лужниках состоятся четвертьфинальные матчи Чемпионата Мира по пляжному футболу-2021. И, конечно, главным блюдом всего игрового дня станет поединок между сборными России и Испании.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Итак, испанцы, как бы с ленцой, заняли второе место в своей группе, пропустив суммарно от Мозамбика, Таити и ОАЭ аж 19 мячей! Это, конечно, очень много. Даже страшно об этом говорить, но больше Испании на групповом этапе пока никто не пропускал! Однако это всего лишь цифры. Начиная с 2015 года, сборные Испании и России провели между собой 12 матчей и в семи из них сильнее были парни Михаила Лихачёва. В последний раз это было в июне нынешнего года в рамках Евролиги. Тогда наши парни проигрывали 0:3, однако собрались, и в дополнительное время Кирилл Романов принёс нашей команде победу – 6:5.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Наверняка испанцы затаились и даже в какой-то степени рады, что попали на россиян. Знаете почему? Да всё потому, что наши — априори фавориты, и домашние стены тоже давят на Шкарина и компанию. Чики, Хави Торрес, Пабло Перес, Дона жаждут обыграть Россию у неё дома. Да ещё и на Чемпионате Мира. И сил на это у Испании достаточно. Однако мы то знаем, как будут поддерживать трибуны в пятницу нашу сборную! И у нас есть свои герои даже легенды. По сути дела, это и есть вся команда. И они могут всё.

Сама же встреча между Испанией и Россией станет настоящим праздником чемпионата. И это будет зрелище достойное пера любого классика. Что там «Фауст» Иоганна Вольфганга Гёте, когда в Лужниках будет такая игра. И можно только позавидовать тем, кто увидит её вживую.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Пляжный футбол. Чемпионат Мира-2021.

26 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». 20:30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.