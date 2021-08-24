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Антон Шкарин: «На этом Чемпионате Мира слабых команд просто нет»

  • 24.08.2021, 12:27,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

После победы над Японией самый опытный игрок сборной России, играющий тренер столичного «Спартака», Антон Шкарин поделился своим мнением о выходе в четвертьфинал Чемпионата Мира по пляжному футболу, об уровне самого турнира и о предстоящем четвертьфинале. 




Пляжный футбол. Чемпионат мира. Сборная России-Сборная Японии
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Антон Шкарин, капитан сборной России:





— Перед этой игрой наш тренер Михаил Лихачёв сразу нас предупредил, чтобы мы никоим образом не ориентировались на результат встречи США – Парагвай.

У нас сегодня хорошо полетели мячи в ворота соперника, чего нам так не хватало в игре с тем же Парагваем. Сегодня создали много моментов. Но матч не был лёгким. Просто он по счёту сложился для нас легко. Но игра была непростой. Отчему игру наших вратарей, которые и забивали и пенальти отражали. А вообще все сыграли здорово.

Я пока не думаю о предстоящем четвертьфинале с Испанией. Могу сказать одно – матч будет классным. Они показывают атакующую игру, но вот Таити уступили.

Почему не могли выиграть в основное время у США и Парагвая? Скажу честно, в матче с США присутствовало волнение. Это было общекомандное. Да и зрители тоже волновались. Мы выглядели скованными. А сборной США, как аутсайдеру терять было нечего. Конечно, мы должны были побеждать в первом матче более уверенно. А во второй встрече у нас не пошла реализация.

Иных целей кроме победы на этом чемпионате мы себе и не ставим. Ведь играем дома и на трибуны нас поддержать приходит много родных и близких людей. Что касается громкой музыки и слов ведущего, то мы во время матча этого даже не слышим, так как полностью концентрируемся на самой игре. А вот поддержку болельщиков, конечно, ощущаем.

Что касается текущих результатов этого Мирового форума, то уверенный выход сборной Сенегала в четвертьфинал не удивил. Эта команда всегда была физически очень сильна. Может быть, только Бразилия в этом компоненте африканцев превосходит. И всё же физические кондиции сенегальцев восхищают. Они как будто и не прекращали тренировок в том же 2020 «ковидном» году. Другие команды наоборот чуть сбавили, подравнялись, а сенегальцы прибавили.

В целом на этом Чемпионате Мира почти все матчи проходят в упорной борьбе и их судьба решается на последних секундах. Откровенных аутсайдеров нет. А то, что сборная США сегодня была разгромлена Парагваем, как раз говорит о том, что им не хватило физических сил. Тот же Мозамбик, несмотря на вылет, всё равно, красавцы.

Четвертьфинал в четверг и нам надо слегка отвлечься от соревновательной атмосферы. Завтра у нас разгрузочный день: бассейн и без мяча. После этого уже будем думать персонально об игроках сборной Испании.





Текст: Антон Буялов.



Фото: Олег Бухарев.


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