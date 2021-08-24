«Локомотив» — «Енисей»: женские разговоры на «Сапсан-Арене»

В четверг 26 августа пройдёт встреча 19-го тура Чемпионата России по футболу среди женских команд. Столичный «Локомотив» сыграет у себя дома с красноярским «Енисеем».
После вылета из Лиги Чемпионов, игру и результат «Локо» нам ещё предстоит оценить и проанализировать, «железнодорожницы» возвращаются на внутреннюю арену.
Матч против крепкого середняка лёгким точно не будет. Однако у подопечных Елены Фоминой мотивация и спортивная злость будет зашкаливать. Так что сибирячкам придётся очень непросто. Устоять в Черкизове «Енисею» будет сложно. Сенсация в этот день вряд ли возможна.
Прогноз — 3:0.
Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 19 тур.
ЖФК «Локомотив» Москва – ЖФК «Енисей» Красноярск
26 августа 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 17.00. Вход свободный.
Текст: Антон Буялов.
Фото: Наталья Бухарева.