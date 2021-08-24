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«Локомотив» — «Енисей»: женские разговоры на «Сапсан-Арене»

  • 24.08.2021, 14:27,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В четверг 26 августа пройдёт встреча 19-го тура Чемпионата России по футболу среди женских команд. Столичный «Локомотив» сыграет у себя дома с красноярским «Енисеем».



ЖФК Локомотив. Болельщики
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




После вылета из Лиги Чемпионов, игру и результат «Локо» нам ещё предстоит оценить и проанализировать, «железнодорожницы» возвращаются на внутреннюю арену.





Матч против крепкого середняка лёгким точно не будет. Однако у подопечных Елены Фоминой мотивация и спортивная злость будет зашкаливать. Так что сибирячкам придётся очень непросто. Устоять в Черкизове «Енисею» будет сложно. Сенсация в этот день вряд ли возможна.





Прогноз — 3:0.





Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 19 тур.





ЖФК «Локомотив» Москва – ЖФК «Енисей» Красноярск





26 августа 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 17.00. Вход свободный.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Наталья Бухарева.


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