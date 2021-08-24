«Локомотив» — «Енисей»: женские разговоры на «Сапсан-Арене»

В четверг 26 августа пройдёт встреча 19-го тура Чемпионата России по футболу среди женских команд. Столичный «Локомотив» сыграет у себя дома с красноярским «Енисеем».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

После вылета из Лиги Чемпионов, игру и результат «Локо» нам ещё предстоит оценить и проанализировать, «железнодорожницы» возвращаются на внутреннюю арену.

Матч против крепкого середняка лёгким точно не будет. Однако у подопечных Елены Фоминой мотивация и спортивная злость будет зашкаливать. Так что сибирячкам придётся очень непросто. Устоять в Черкизове «Енисею» будет сложно. Сенсация в этот день вряд ли возможна.

Прогноз — 3:0.

Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 19 тур.

ЖФК «Локомотив» Москва – ЖФК «Енисей» Красноярск

26 августа 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 17.00. Вход свободный.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.