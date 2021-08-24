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Лукашенко и Путин по телефону сверили часы по актуальным вопросам региона

Лукашенко и Путин по телефону сверили часы по актуальным вопросам регионаЛидер Беларуси Александр Лукашенко 23 августа вечером после утреннего онлайн саммита ОДКБ провёл телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор пошёл об экономическом, политического взаимодействия двух государств и о военном деле. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Среди обсуждаемых актуальных вопросов было продолжение темы связанной с афганской ситуацией. Чиновниками были рассмотрены союзные программы, их готовность и возможность реализации в ближайшем будущем. 

Особый разговор между президентами пошёл о положении на границе между Беларусью и странами членов НАТО. Стороны обсудили предстоящие совместные стратегические военные учения «Запад-2021».

Разговор также коснулся о сотрудничестве двух стран в подготовке военных кадров, включаю спецслужбы, и общего взаимодействия в информационном поле.

Так же в ходе телефонного разговора президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обговорили график встреч и контактов на высшем уровне в ближайшее время


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