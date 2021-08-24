Страны ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для противодействия угрозам из Афганистана

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмон в формате видеоконференции при участии глав правительств стран-участниц 23 августа провёл внеочередную сессию, где обсудили вопросы касательно ситуации в Афганистане и ее влияние на национальную безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Было обращено особое внимание на рост количества вооруженных террористических групп, которые используют страну для продолжения экспансивных действий, что отрицательно сказывается на безопасности в регионе.

В данном контексте, стороны призвали к поиску политических мирных решений, при соблюдении прав всех граждан страны вне зависимости от общественно-политических и религиозных вероисповеданий.

Во время переговоров руководители пришли к таким договоренностям, как усилить сотрудничество по оказанию противодействия угрозам. Наряду с этим, скоро будет согласовано предложение Таджикистана относительно укрепления афгано-таджикской границы в рамках реализации межправительственной программы.

В завершении была согласована повестка дня следующей встречи Совета безопасности, которая состоится 16 сентября в Душанбе.