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Страны ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для противодействия угрозам из Афганистана

  • 24.08.2021, 17:43,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Страны ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для противодействия угрозам из АфганистанаПредседатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмон в формате видеоконференции при участии глав правительств стран-участниц 23 августа провёл внеочередную сессию, где обсудили вопросы касательно ситуации в Афганистане и ее влияние на национальную безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Было обращено особое внимание на рост количества вооруженных террористических групп, которые используют страну для продолжения экспансивных действий, что отрицательно сказывается на безопасности в регионе.

В данном контексте, стороны призвали к поиску политических мирных решений, при соблюдении прав всех граждан страны вне зависимости от общественно-политических и религиозных вероисповеданий.

Во время переговоров руководители пришли к таким договоренностям, как усилить сотрудничество по оказанию противодействия угрозам. Наряду с этим, скоро будет согласовано предложение Таджикистана относительно укрепления афгано-таджикской границы в рамках реализации межправительственной программы.

В завершении была согласована повестка дня следующей встречи Совета безопасности, которая состоится 16 сентября в Душанбе.


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